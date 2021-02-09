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Пятов: На погоду бразильцы не жалуются. Все бегают и отдаются работе
В Украину вернулась зима
Капитан "
– Андрей, какие особенности тренировок в такую погоду?
– Побыли два дня дома, потихоньку адаптируемся. Это зима – стоило ожидать! Главное, что есть условия, где заниматься. Конечно, давно мы не тренировались в такую погоду.
– Есть дополнительные предостережения от тренерского штаба, медиков, чтобы не получить травму?
– Готовимся к тренировке, растираемся. А так, никто в стыки не идет, потому что понимаем: скользко и холодно. Наверное, самое страшное – наступить на пальцы шипами.
– Как считаешь, такие тренировки помогут подготовиться к ранним матчам?
– А у нас выбора нет. Раньше все время готовились. Конечно, погода зимой не всегда одинаковая, но сейчас так. Что делать, будем работать!
– Тебе, как вратарю, в радость заниматься по снегу?
– Мы получаем удовольствие от тренировок, а какая погода, не выбираем. Пальцы на ногах чуть замерзают, но в принципе нормально.
– Бразильцы не жалуются?
– Нет, не видел ни одного, кто сказал, что чем-то недоволен. Все бегают и отдаются работе.
– Позади сборы. Как оценишь нынешнюю форму?
– Тяжело сказать. Все равно покажут матчи. Своеобразная погода тоже привносит какие-то изменения в игру. Совсем другой футбол, поля не те. Мы потом полетим в Израиль, в Тель-Авив – там теплее и, наверное, будет совсем иначе. Тяжело сейчас судить о состоянии. Есть датчики, которые показывают функциональную готовность. Вроде бы все готовы. Но это – одно, а на поле – совсем другое.
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