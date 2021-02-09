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Пятов: На погоду бразильцы не жалуются. Все бегают и отдаются работе

Премьер-лига
(1 голосов)

В Украину вернулась зима

Пятов: На погоду бразильцы не жалуются. Все бегают и отдаются работе
Новина українською

Капитан "Шахтера" Андрей Пятов рассказал о зимней погоде и подготовке к официальным матчам.

– Андрей, какие особенности тренировок в такую погоду?

– Побыли два дня дома, потихоньку адаптируемся. Это зима – стоило ожидать! Главное, что есть условия, где заниматься. Конечно, давно мы не тренировались в такую погоду.

– Есть дополнительные предостережения от тренерского штаба, медиков, чтобы не получить травму?

– Готовимся к тренировке, растираемся. А так, никто в стыки не идет, потому что понимаем: скользко и холодно. Наверное, самое страшное – наступить на пальцы шипами.

– Как считаешь, такие тренировки помогут подготовиться к ранним матчам?

– А у нас выбора нет. Раньше все время готовились. Конечно, погода зимой не всегда одинаковая, но сейчас так. Что делать, будем работать!

– Тебе, как вратарю, в радость заниматься по снегу?

– Мы получаем удовольствие от тренировок, а какая погода, не выбираем. Пальцы на ногах чуть замерзают, но в принципе нормально.

– Бразильцы не жалуются?

– Нет, не видел ни одного, кто сказал, что чем-то недоволен. Все бегают и отдаются работе.

– Позади сборы. Как оценишь нынешнюю форму?

– Тяжело сказать. Все равно покажут матчи. Своеобразная погода тоже привносит какие-то изменения в игру. Совсем другой футбол, поля не те. Мы потом полетим в Израиль, в Тель-Авив – там теплее и, наверное, будет совсем иначе. Тяжело сейчас судить о состоянии. Есть датчики, которые показывают функциональную готовность. Вроде бы все готовы. Но это – одно, а на поле – совсем другое.

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В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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