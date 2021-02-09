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Рябоконь: Билошевский оставляет приятные впечатления. Он себя сравнивает с Бускетсом
Наставник Десны - о подготовке к Заре и новичках команды
Главный тренер "
"Мы сыграли последний спарринг на сборах и будем уже непосредственно готовиться к матчу с "Зарей". Хотя что там изучать? Игра у них не поменялась. "Заря" - очень хороший коллектив, который демонстрирует интересный футбол. С одной стороны могу сказать, что с ними интересно играть, с другой - это очень ответственный матч для нас. Даст Бог победит сильнейший.
Билошевский оставляет самые приятные впечатления. Он себя сравнивает с Бускетсом. Вот мне он напоминает Виктора Колотова - легендарного футболиста, капитана киевского "Динамо". Такой же длинноногий, самоотверженный, открытый игрок и в отборе, и в атаке.
Вначале думал готовить его на третью игру после возобновления чемпионата, так, как второй матч у нас с "Динамо" и по условиям аренды он не сможет сыграть. Но он хорошо себя проявляет и у него есть все шансы с первого матча играть в основном составе. Я ему об этом уже сказал.
Что касается Константина Димы то могу сказать, что это молодой игрок, довольно жесткий, самоотверженный. Возможно нам этих качеств не хватало в контексте цепкости и жесткости. Он парень молодой, 1999-го года рождения. У него все впереди, контракт длительный. Сложно сказать сможет ли он сразу заиграть, но конкуренция на его позиции повысится однозначно", - заявил Рябоконь.
Напомним, что матч 14-го тура УПЛ "Заря" – "Десна" состоится в субботу 13 февраля и начнется в 14:00.
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