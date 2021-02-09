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Селезнев: Пока я не побью рекорд, меня никто не уберет из футбола
Форвард заканчивать не собирается
Нападающий Евгений Селезнев заявил, что недавний скандал с отчислением его из "
"Если хотите проиграть деньги - ставьте на то, что я закончу карьеру. Пока я не побью рекорд, меня никто не уберет из футбола", - сказал Селезнев.
Напомним, что для того, чтобы стать лучшим бомбардиром УПЛ за всю историю и превзойти рекорд Максима Шацких (116 голов) Селезневу осталось забить 8 голов.
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Источник:Бомбардир
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