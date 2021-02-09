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Селезнев: Пока я не побью рекорд, меня никто не уберет из футбола

Премьер-лига
(1 голосов)

Форвард заканчивать не собирается

Селезнев: Пока я не побью рекорд, меня никто не уберет из футбола
Новина українською

Нападающий Евгений Селезнев заявил, что недавний скандал с отчислением его из "Колоса" не заставит игрока завершить карьеру.

"Если хотите проиграть деньги - ставьте на то, что я закончу карьеру. Пока я не побью рекорд, меня никто не уберет из футбола", - сказал Селезнев.

Напомним, что для того, чтобы стать лучшим бомбардиром УПЛ за всю историю и превзойти рекорд Максима Шацких (116 голов) Селезневу осталось забить 8 голов.

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В статье: Евгений Селезнев Колос (Ковалевка)
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Источник:
Бомбардир

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Комментарии (16)
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storm_ua (Николаев)
09.02.2021 в 18:06
Иди водку жахай, только там твои рекорды
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0
0
balamyt (Boston)
09.02.2021 в 18:02
Я не знаю в какой команде Селя собирается побить рекорд бомбардира ..возможно в Днепре1 , но желание похвальное , и желательно забивать эти оставшиеся голы с игры...
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0
0
sergei2020 (Черновцы)
09.02.2021 в 18:00
Выпью ли я больше водки чем алиев с милей? Вот мой рекорд!!!
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0
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
09.02.2021 в 17:51
вангую. олімпік. недоклюб для вже недонапа.
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0
-1
янковский ян (Запорожье)
09.02.2021 в 17:51
Да Но нужен еще один фактор. Найти одного из оставшихся 13 клубов президента который подпишет с ним контракт
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0
0
Консєрв Елєктрік (Дніпро)
09.02.2021 в 17:48
Давай додому! До Дніпра!
Ответить
0
0
янковский ян (Запорожье)
09.02.2021 в 17:47
Так кто ж ему мещает. Еще 8 пенальти и рекоржсмен
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0
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
09.02.2021 в 17:45
хто ще в тому списку на яких позиціях... якщо шацьких (терпіти його не можу, узбек недороблений!) на першому місці, селя - другий, а далі хто як розташовується - Шевченко, Девіч, Ребров та багато форвардів - де вони - чи виходить, що селя єдиний у першій десятці досі граючий футболіст ще й в УПЛ і тому у нього конкуренції апріорі немає...
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+8
0
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ascent (Луксор)
09.02.2021 в 17:37
Может рекорд и побъет, но я ставлю на Мораеса!
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0
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
09.02.2021 в 17:23
"кончений" футболіст. а був колись ніби нормальним
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+5
-1
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Alex7Chapman (Кропивницький)
09.02.2021 в 17:40
ПетроФ (Луцьк) - хоча нормальним селю, коли він був згадати важко... у Шахтарі ні, точно ні... у Арсеналі Київ (кращим бомбардиром ще на той час Вищої Ліги України сезон 2007-2008 (щоправда розділив селя з Марко Девічем з Металіста і це здається єдиний випадок у нашому чемпі, коли два футболісти розділили Золоту бутсу) чи в Дніпрі (було 2-3 більш-менш непоганих сезони та й усе)... кончєний про кормільца - саме та характеристика
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+9
0
viajador (с. Печихвости)
09.02.2021 в 17:18
А оковиту п'є після матчів для підтримання спортивної форми
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+2
0
viajador (с. Печихвости)
09.02.2021 в 17:17
Футболісти і тренери УПЛ, готуйтесь. Цей йолоп таки когось з вас відлупцює.
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+2
0
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Dany_Red (Харьков)
09.02.2021 в 17:17
Ти сам себе прибереш.. курво тупа
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+4
-1
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ПетроФ (Луцьк)
09.02.2021 в 17:14
напевно буде виступати в ролі хлопчиків які подають мячі, ну і в перерві між матчами забивати голи
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0
-2
Acsakal (Kharkov)
09.02.2021 в 17:13
Добре, що хоч рекорд він хоче побити не за літражем.
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+2
0


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