Селезнев: Пока я не побью рекорд, меня никто не уберет из футбола

Нападающий Евгений Селезнев заявил, что недавний скандал с отчислением его из " Колоса " не заставит игрока завершить карьеру.

"Если хотите проиграть деньги - ставьте на то, что я закончу карьеру. Пока я не побью рекорд, меня никто не уберет из футбола", - сказал Селезнев.

Напомним, что для того, чтобы стать лучшим бомбардиром УПЛ за всю историю и превзойти рекорд Максима Шацких (116 голов) Селезневу осталось забить 8 голов.