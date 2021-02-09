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Степаненко: Самый сильный Шахтер? Тот, который обыгрывал Челси
Дело было в 2012
Полузащитник донецкого "
"За те десять лет, что я в команде, думаю, тот "Шахтер", который обыгрывал "Челси" и играл вничью с "Ювентусом", самый сильный.
Причем должны были выигрывать в Турине, но попали в штангу и перекладину. Сейчас все футболисты, которые были в том "Шахтере", играют в топ-клубах Европы", — сказал Тарас Степаненко.
Напомним, что речь идет о ЛЧ сезона 12/13, когда "горняки" заняли второе место в группе, набрав 10 очков и обойдя "Челси" по дополнительным показателям. Первое место с 12 очками тогда занял "Ювентус".
В 1/8 финала "горняки" уступили дортмундской "Боруссии" (2:2, 0:3), которая тогда дошла до финала турнира.
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