Степаненко: Самый сильный Шахтер? Тот, который обыгрывал Челси

Полузащитник донецкого " Шахтера " Тарас Степаненко высказал свое мнение о том, когда за последние 10 лет у "горняков" была самая сильная команда.

"За те десять лет, что я в команде, думаю, тот "Шахтер", который обыгрывал "Челси" и играл вничью с "Ювентусом", самый сильный.

Причем должны были выигрывать в Турине, но попали в штангу и перекладину. Сейчас все футболисты, которые были в том "Шахтере", играют в топ-клубах Европы", — сказал Тарас Степаненко.

Напомним, что речь идет о ЛЧ сезона 12/13, когда "горняки" заняли второе место в группе, набрав 10 очков и обойдя "Челси" по дополнительным показателям. Первое место с 12 очками тогда занял "Ювентус".

В 1/8 финала "горняки" уступили дортмундской "Боруссии" (2:2, 0:3), которая тогда дошла до финала турнира.