  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамовцы после сборов получили один выходной
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамовцы после сборов получили один выходной

Премьер-лига
(1 голосов)

Подготовка к Олимпику начнется в среду

Динамовцы после сборов получили один выходной
Новина українською

Проведя тренировочные сборы на турецком побережье, делегация "Динамо" вернулась домой.

Получив один день отдыха, снова все вместе футболисты и тренерский персонал соберутся на загородной базе в среду в обед. В планах команды теоретическое занятие и вечерняя тренировка.

Таким образом, в распоряжении "бело-синих" будет несколько дней на адаптацию к морозу, установившемуся в последнее время в стране, и подготовку непосредственно к матчу против "Олимпика".

Напомним, поединок состоится в субботу, 13 февраля, на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского, начало – в 17:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпик (Донецк) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...