Динамовцы после сборов получили один выходной

Проведя тренировочные сборы на турецком побережье, делегация " Динамо " вернулась домой.

Получив один день отдыха, снова все вместе футболисты и тренерский персонал соберутся на загородной базе в среду в обед. В планах команды теоретическое занятие и вечерняя тренировка.

Таким образом, в распоряжении "бело-синих" будет несколько дней на адаптацию к морозу, установившемуся в последнее время в стране, и подготовку непосредственно к матчу против "Олимпика".

Напомним, поединок состоится в субботу, 13 февраля, на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского, начало – в 17:00.