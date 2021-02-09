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Динамовцы после сборов получили один выходной
Подготовка к Олимпику начнется в среду
Проведя тренировочные сборы на турецком побережье, делегация "
Получив один день отдыха, снова все вместе футболисты и тренерский персонал соберутся на загородной базе в среду в обед. В планах команды теоретическое занятие и вечерняя тренировка.
Таким образом, в распоряжении "бело-синих" будет несколько дней на адаптацию к морозу, установившемуся в последнее время в стране, и подготовку непосредственно к матчу против "Олимпика".
Напомним, поединок состоится в субботу, 13 февраля, на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского, начало – в 17:00.
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