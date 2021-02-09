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Агент: У Миколенко есть качества, чтобы играть в любой итальянской команде, он готов к Наполи

Премьер-лига
(1 голосов)

Агент говорит, что защитником летом интересовались в Неаполе

Агент: У Миколенко есть качества, чтобы играть в любой итальянской команде, он готов к Наполи
Новина українською

Агент игрока "Динамо" Виталия Миколенко Сергей Серебренников рассказал об интересе к своему клиенту со стороны клубов итальянской Серии А.

"Летом был интерес к Миколенко со стороны многих клубов. Он очень хороший игрок, который может адаптироваться в любом клубе Серии А. Сказать, что мы были близки к "Наполи", не очень правильно, такого обстоятельного обсуждения не было.

Новые переговоры с "Наполи"? Надеюсь, что Виталий готов перейти в новую лигу, будь то Премьер-лига или Серия А. У него настал тот момент в карьере, когда он может попробовать новый опыт после "Динамо".

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"Наполи"? Это особенный клуб, отличный клуб с традициями. Я уверен, что у него есть качества, чтобы играть в любой итальянской команде, он готов к такой команде, как "Наполи", - сказал Серебренников в эфире CalcioNapoli24 TV.

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В статье: Динамо (Киев) Сергей Серебренников Наполи (Неаполь) Виталий Миколенко
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Источник:
Сalciomercato

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Комментарии (2)
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аалекс ( Крым)
09.02.2021 в 19:37
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ascent (Луксор)
09.02.2021 в 19:06
Вот только Наполи не готово, чтобы у нее играл Миколенко...
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