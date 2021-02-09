Агент: У Миколенко есть качества, чтобы играть в любой итальянской команде, он готов к Наполи

Агент игрока " Динамо " Виталия Миколенко Сергей Серебренников рассказал об интересе к своему клиенту со стороны клубов итальянской Серии А.

"Летом был интерес к Миколенко со стороны многих клубов. Он очень хороший игрок, который может адаптироваться в любом клубе Серии А. Сказать, что мы были близки к "Наполи", не очень правильно, такого обстоятельного обсуждения не было.

Новые переговоры с "Наполи"? Надеюсь, что Виталий готов перейти в новую лигу, будь то Премьер-лига или Серия А. У него настал тот момент в карьере, когда он может попробовать новый опыт после "Динамо".

"Наполи"? Это особенный клуб, отличный клуб с традициями. Я уверен, что у него есть качества, чтобы играть в любой итальянской команде, он готов к такой команде, как "Наполи", - сказал Серебренников в эфире CalcioNapoli24 TV.