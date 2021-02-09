Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Агент: У Миколенко есть качества, чтобы играть в любой итальянской команде, он готов к Наполи
Агент говорит, что защитником летом интересовались в Неаполе
Агент игрока "
"Летом был интерес к Миколенко со стороны многих клубов. Он очень хороший игрок, который может адаптироваться в любом клубе Серии А. Сказать, что мы были близки к "Наполи", не очень правильно, такого обстоятельного обсуждения не было.
Новые переговоры с "Наполи"? Надеюсь, что Виталий готов перейти в новую лигу, будь то Премьер-лига или Серия А. У него настал тот момент в карьере, когда он может попробовать новый опыт после "Динамо".
"Наполи"? Это особенный клуб, отличный клуб с традициями. Я уверен, что у него есть качества, чтобы играть в любой итальянской команде, он готов к такой команде, как "Наполи", - сказал Серебренников в эфире CalcioNapoli24 TV.
Популярное сейчас
- Бавария - первая, Шальке - последний. Таблица Бундеслиги 2020/21
- Атлетико оступается, но всё равно первый. Барса и Реал делят второе место. Таблица Ла Лиги 2020/21
- Ман Сити наращивает преимущество, интрига в борьбе за место в ЛЧ. Таблица АПЛ 2020/21
- Вакула в Мариуполе попал в ДТП. Источник утверждает, что футболист управлял авто в нетрезвом состоянии
- Она сказала да. Бондарь сделал предложение бывшей девушке Супряги. ФОТО
- Закрой рот, сучка. Конфликт звезды НБА и эффектной блондинки во время матча превратился в мем. ФОТО
Новости по теме
- 10:44 Украинские Помощник Шевченко дал характеристику Коваленко и посоветовал клубам Серии А еще двух украинцев
- 23:13 Украинские "Любая победа важна". Защитник Динамо подвел итог контрольного матча
- 21:59 Украинские Два динамовца и игрок Шахтера. УАФ объявила номинантов на лучшего молодого игрока года