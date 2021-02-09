Селезнев поддерживает форму с Колосом U-19

Украинский форвард " Колоса " Евгений Селезнев, который был отчислен с турецкого сбора первой команды, поддерживает форму индивидуально, пока решается его ситуация с клубом.

Нападающий изначально хотел тренироваться с юношеской командой, но ему разрешили делать это только рядом с ней.

В итоге тренеры команды U-19 все-таки пошли навстречу Селезневу и разрешили ему тренироваться с юношеской командой ковалевцев, несмотря на установку "Колоса" поддерживать форму индивидуально.