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Селезнев поддерживает форму с Колосом U-19

Премьер-лига
(2 голосов)

Изначально форвард работал индивидуально, но затем его допустили к юношеской команде

Селезнев поддерживает форму с Колосом U-19
Новина українською

Украинский форвард "Колоса" Евгений Селезнев, который был отчислен с турецкого сбора первой команды, поддерживает форму индивидуально, пока решается его ситуация с клубом.

Нападающий изначально хотел тренироваться с юношеской командой, но ему разрешили делать это только рядом с ней.

В итоге тренеры команды U-19 все-таки пошли навстречу Селезневу и разрешили ему тренироваться с юношеской командой ковалевцев, несмотря на установку "Колоса" поддерживать форму индивидуально.

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В статье: Евгений Селезнев Колос (Ковалевка)
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Источник:
Бомбардир

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