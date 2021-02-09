Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Селезнев поддерживает форму с Колосом U-19
Изначально форвард работал индивидуально, но затем его допустили к юношеской команде
Украинский форвард "
Нападающий изначально хотел тренироваться с юношеской командой, но ему разрешили делать это только рядом с ней.
В итоге тренеры команды U-19 все-таки пошли навстречу Селезневу и разрешили ему тренироваться с юношеской командой ковалевцев, несмотря на установку "Колоса" поддерживать форму индивидуально.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Бомбардир
Популярное сейчас
- Ман Сити наращивает преимущество, интрига в борьбе за место в ЛЧ. Таблица АПЛ 2020/21
- Помощник Шевченко дал характеристику Коваленко и посоветовал клубам Серии А еще двух украинцев
- Шахаб официально в Заре, Шабанов почти в Польше. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Вакула в Мариуполе попал в ДТП. Источник утверждает, что футболист управлял авто в нетрезвом состоянии
- Привык к морозам. Бразилец из Шахтера показал улов на зимней рыбалке. ФОТО
- Роскошная жена одного из лучших нападающих Серии А. ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...