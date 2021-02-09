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СМИ: Колос объявит свое решение по Селезневу 11 февраля

Премьер-лига
(1 голосов)

Ждать официальную реакцию клуба осталось недолго

СМИ: Колос объявит свое решение по Селезневу 11 февраля
Новина українською

Ковалевский "Колос" вернулся в Украину после турецкого сбора.

По информации Meta-ratings, клуб готовит решение по форварду Евгению Селезневу, контракт которого с клубом действует до конца июня.

По информации источника, решение обнародуют ориентировочно 11 февраля.

Также сообщается, что в ближайшие два дня клуб планирует провести презентацию еще одного новичка.

Напомним, что Селезнев был отчислен с турецкого сбора из-за нарушения режима. Сейчас форвард поддерживает форму с "Колосом" U-19.

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В статье: Евгений Селезнев Колос (Ковалевка)
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Источник:
Meta Ratings

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
09.02.2021 в 19:43
Списать давно его пора! Это все прошлое! Молодым дорогу!
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