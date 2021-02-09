СМИ: Колос объявит свое решение по Селезневу 11 февраля

Ковалевский " Колос " вернулся в Украину после турецкого сбора.

По информации Meta-ratings, клуб готовит решение по форварду Евгению Селезневу, контракт которого с клубом действует до конца июня.

По информации источника, решение обнародуют ориентировочно 11 февраля.

Также сообщается, что в ближайшие два дня клуб планирует провести презентацию еще одного новичка.

Напомним, что Селезнев был отчислен с турецкого сбора из-за нарушения режима. Сейчас форвард поддерживает форму с "Колосом" U-19.