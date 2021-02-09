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СМИ: Колос объявит свое решение по Селезневу 11 февраля
Ждать официальную реакцию клуба осталось недолго
Ковалевский "
По информации Meta-ratings, клуб готовит решение по форварду Евгению Селезневу, контракт которого с клубом действует до конца июня.
По информации источника, решение обнародуют ориентировочно 11 февраля.
Также сообщается, что в ближайшие два дня клуб планирует провести презентацию еще одного новичка.
Напомним, что Селезнев был отчислен с турецкого сбора из-за нарушения режима. Сейчас форвард поддерживает форму с "Колосом" U-19.
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Источник:Meta Ratings
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Kolibri (Киевоград)
09.02.2021 в 19:43
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