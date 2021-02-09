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Десна проиграла Вентспилсу в последнем турецком спарринге

Премьер-лига
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Команда Рябоконя не удержала преимущество

Десна проиграла Вентспилсу в последнем турецком спарринге
Новина українською

"Десна" провела свой заключительный спарринг на турецком сборе. Во вторник 9 февраля украинцы сыграли с латвийским "Вентспилсом".

Подопечные Рябоконя активно начали матч и уже к 14-й минуте благодаря голам Шевцова и Полегенько вели со счетом 2:1.

Однако потом что-то пошло не так, и "Вентспилс" смог не только отыграться, но и вырвать победу в концовке матча.

2:3 – "Десна" завершает сбор поражением и в ближайшее время возвращается в Украину.

"Десна" - "Вентспилс" (Латвия) - 2:3

Голы: Шевцов 9, Полегенько 14 - 9, 71, 81

"Десна": Литовка, Полегенько, Гитченко (Огиря 70), Ермаков, Картушов (Шостка 46), Домбровский (Арвеладзе 70), Чепурненко, Билошевський (Демьяненко 46), Белич (Безбородко 46), Дегтярев (Мостовой 70), Шевцов.

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В статье: Десна (Чернигов) Вентспилс (Латвия)
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