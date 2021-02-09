Александрия в своем последнем спарринге одолела Валмиеру

Во вторник, 9 февраля, " Александрия " провела свой заключительный спарринг на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником команды Шарана была латвийская "Валмиера".

В матче было забито 4 гола. Сначала, благодаря голу Дмитрия Гречишкина с пенальти, подопечные Владимира Шарана повели в счете, но уже через мгновение сопернику удалось отыграться.

Затем Роман Вантух делает счет 2:1. А во втором тайме Евгений Банада поставил точку в этом противостоянии, забив третий мяч.

Александрия - Валмиера 3:1

Голы: Гречишкин, Вантух, Банада

Стартовый состав "Александрии": Олег Билык, Павел Пашаев, Каспарс Дубра, Валерий Бондаренко, Денис Мирошниченко, Евгений Банада, Дмитрий Гречишкин, Дмитрий Шастал, Кирилл Ковалец, Роман Вантух, Артем Ситало.