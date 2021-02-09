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Шахтер помог Львову выбраться из Киева
Горняки предоставили львовянам свой автобус
"Шахтер" помог "
Команда должна была прилететь во Львов еще в воскресенье, но из-за сложных погодных условий авиарейс из Стамбула отменили. Футболисты и тренерский штаб провели еще одну ночь в одном из турецких отелей, а на утро прибыли уже в аэропорт в Борисполе в Киеве.
Впрочем, и здесь "Львов" столкнулся с трудностями - клубный автобус львовян сломался и не смог доставить команду домой.
В данной ситуации "горняки" помогли в ремонте автобуса, а также предоставили свой. В итоге, вечером 8 февраля "Львов" все-таки добрался домой.
Львовский клуб на своем официальном сайте поблагодарил "Шахтер" за содействие в данном вопросе.
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