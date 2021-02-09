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Шахтер помог Львову выбраться из Киева

Премьер-лига
(2 голосов)

Горняки предоставили львовянам свой автобус

Шахтер помог Львову выбраться из Киева
Новина українською

"Шахтер" помог "Львову" вернуться в родной город из Киева после турецких сборов.

Команда должна была прилететь во Львов еще в воскресенье, но из-за сложных погодных условий авиарейс из Стамбула отменили. Футболисты и тренерский штаб провели еще одну ночь в одном из турецких отелей, а на утро прибыли уже в аэропорт в Борисполе в Киеве.

Впрочем, и здесь "Львов" столкнулся с трудностями - клубный автобус львовян сломался и не смог доставить команду домой.

В данной ситуации "горняки" помогли в ремонте автобуса, а также предоставили свой. В итоге, вечером 8 февраля "Львов" все-таки добрался домой.

Львовский клуб на своем официальном сайте поблагодарил "Шахтер" за содействие в данном вопросе.

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В статье: ФК Львов Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Львов

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Комментарии (4)
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Просто Квашин (Харьков)
09.02.2021 в 22:43
Лучше бы статья называлась так --- ЛЬВОВ помог шахтьору выбраться с Киева.... Навсегда....
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0
-3
Oлeкcин (Н.)
09.02.2021 в 21:52
А местные полярные петухи даже лапой не шевельнули, чтобы помочь львовянам!
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+4
-5
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Просто Квашин (Харьков)
09.02.2021 в 22:21
А петухи камерные в это время получали свою дозу удовольствий, дрыгая разведенными в стороны лапами... Больше всех удивляла "гимнастка" олексин... Она "помогала" снять стресс и львовянам , и дончанам , и киевлянам....
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+1
-3
Acsakal (Kharkov)
09.02.2021 в 23:10
Якщо хтось зробив добру справу, але він тобі не подобається і ти не хочеш через цю нелюбов показати повагу до його вчинку, то просто помовч. Нащо обсерати все навколо себе? Нащо поводитися, як кінчений засранець?
+1
-1


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