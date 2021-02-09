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Селезнев: Зеленский - хороший человек. Ему очень тяжело, но он выберется
И о политических пристрастиях игрока
Украинский форвард Евгений Селезнев выразил свою поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому.
- Почему у тебя среди всех медалей стоит календарь от создателей сериала "Слуга народа"?
– Это друзья мои, с которыми я общался.
- С президентом сейчас общаешься?
– Недавно просьба была. Попросил отца вывезти из Крыма, когда ходить уже не мог, попросил через людей. Помогли.
- Тяжело сейчас Зеленскому?
– Я думаю, что ему сейчас очень тяжело. Он не настолько опытный был. Я понимаю, что он попал под пресс. Ему очень тяжело, но он выберется. Он хороший человек.
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