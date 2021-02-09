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Селезнев: Зеленский - хороший человек. Ему очень тяжело, но он выберется

Премьер-лига
(1 голосов)

И о политических пристрастиях игрока

Селезнев: Зеленский - хороший человек. Ему очень тяжело, но он выберется
Новина українською

Украинский форвард Евгений Селезнев выразил свою поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому.

- Почему у тебя среди всех медалей стоит календарь от создателей сериала "Слуга народа"?

– Это друзья мои, с которыми я общался.

- С президентом сейчас общаешься?

– Недавно просьба была. Попросил отца вывезти из Крыма, когда ходить уже не мог, попросил через людей. Помогли.

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- Тяжело сейчас Зеленскому?

– Я думаю, что ему сейчас очень тяжело. Он не настолько опытный был. Я понимаю, что он попал под пресс. Ему очень тяжело, но он выберется. Он хороший человек.

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В статье: Евгений Селезнев Колос (Ковалевка) Владимир Зеленский
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Источник:
Бомбардир

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Комментарии (4)
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Запорізьке Торпедо (zp)
09.02.2021 в 23:17
теперь с Петуховым все окончательно ясно
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+2
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
09.02.2021 в 23:11
А от цікаво, УСІ (ну чи майже усі), хто хвалить Зе - зазвичай недалекі і не надто інтелектуальні люди! Як не Селезньов, так Беленюк, як не Потап, так Юзік... Ну не бачив я геніїв і високоосвічених інтелектуалів, які б за Зе були! І недивно, що кращі представники нашої інтелігенції категорично проти Зе - письменники, учені, режисери, професура, мистецтвознавці, більшість журналістів і тд і тп - люди, які звикли користуватися мізками, якщо коротко. Це насправді дуже показово!
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+4
0
Andriy Mironyuk
09.02.2021 в 23:08
Типовий Зефанат: тупий, неадекВАТний та з залежністю.
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+5
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
09.02.2021 в 22:41
А что мог сказать ватник, которого выгнали с "КОЛОСА" за пьянку.... Может в "Кривбасс" возьмут ???
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+5
0


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