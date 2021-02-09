Селезнев: Зеленский - хороший человек. Ему очень тяжело, но он выберется

Украинский форвард Евгений Селезнев выразил свою поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому.

- Почему у тебя среди всех медалей стоит календарь от создателей сериала "Слуга народа"?

– Это друзья мои, с которыми я общался.

- С президентом сейчас общаешься?

– Недавно просьба была. Попросил отца вывезти из Крыма, когда ходить уже не мог, попросил через людей. Помогли.

- Тяжело сейчас Зеленскому?

– Я думаю, что ему сейчас очень тяжело. Он не настолько опытный был. Я понимаю, что он попал под пресс. Ему очень тяжело, но он выберется. Он хороший человек.