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Дикий: Надеемся, что матчи пройдут согласно календарю и переносов не будет
Помешает ли погода
Исполнительный директор
"На это время никаких официальных обращений к нам по поводу переносов или отмены матчей не было. У нас есть план В, но надеемся, что до него дело не дойдет. На данный момент мы не будем озвучивать его. Надеемся, что матчи пройдут согласно календарю и переносов не будет.
На прошлой недели наши сотрудники вместе с профильным комитетом УАФ, которые отвечают за стадионы, сделали экспертизу по стадионам, убедились лично, что подготовка к матчам везде идет должным образом. Мы этот вопрос контролируем. В среду будет очередная проверка всех стадионов, свяжемся со всеми клубами и при необходимости наши сотрудники отправятся на места проведения матчей", - сказал Дикий.
Напомним, что УПЛ возвращается уже на этих выходных. Четыре матча тура будут сыграны в субботу 13 февраля, а еще три – в воскресенье 14-го.
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