Дикий: Надеемся, что матчи пройдут согласно календарю и переносов не будет

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий в эфире ТК "Футбол" рассказал о готовности инфраструктуры к рестарту чемпионата и прокомментировал слухи о возможном переносе 14-го тура из-за сильных снегопадов.

"На это время никаких официальных обращений к нам по поводу переносов или отмены матчей не было. У нас есть план В, но надеемся, что до него дело не дойдет. На данный момент мы не будем озвучивать его. Надеемся, что матчи пройдут согласно календарю и переносов не будет.

На прошлой недели наши сотрудники вместе с профильным комитетом УАФ, которые отвечают за стадионы, сделали экспертизу по стадионам, убедились лично, что подготовка к матчам везде идет должным образом. Мы этот вопрос контролируем. В среду будет очередная проверка всех стадионов, свяжемся со всеми клубами и при необходимости наши сотрудники отправятся на места проведения матчей", - сказал Дикий.

Напомним, что УПЛ возвращается уже на этих выходных. Четыре матча тура будут сыграны в субботу 13 февраля, а еще три – в воскресенье 14-го.