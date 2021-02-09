  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Дикий: Надеемся, что матчи пройдут согласно календарю и переносов не будет
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дикий: Надеемся, что матчи пройдут согласно календарю и переносов не будет

Премьер-лига
(1 голосов)

Помешает ли погода

Дикий: Надеемся, что матчи пройдут согласно календарю и переносов не будет
Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий в эфире ТК "Футбол" рассказал о готовности инфраструктуры к рестарту чемпионата и прокомментировал слухи о возможном переносе 14-го тура из-за сильных снегопадов.

"На это время никаких официальных обращений к нам по поводу переносов или отмены матчей не было. У нас есть план В, но надеемся, что до него дело не дойдет. На данный момент мы не будем озвучивать его. Надеемся, что матчи пройдут согласно календарю и переносов не будет.

На прошлой недели наши сотрудники вместе с профильным комитетом УАФ, которые отвечают за стадионы, сделали экспертизу по стадионам, убедились лично, что подготовка к матчам везде идет должным образом. Мы этот вопрос контролируем. В среду будет очередная проверка всех стадионов, свяжемся со всеми клубами и при необходимости наши сотрудники отправятся на места проведения матчей", - сказал Дикий.

Напомним, что УПЛ возвращается уже на этих выходных. Четыре матча тура будут сыграны в субботу 13 февраля, а еще три – в воскресенье 14-го.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УПЛ Евгений Дикий
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
simargl (Чернигов)
09.02.2021 в 23:07
Это будет экшен... -19 и снег ... жаль без зрителей )))
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...