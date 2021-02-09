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Чурко в Колосе. Стали известны подробности перехода хавбека
Аренда, но с дальнейшими перспективами
Вчера СМИ сообщили о том, что ковалевский "
По информации Meta-ratings, футболист в команде Руслана Костышина ближайшие полгода будет выступать на правах аренды.
Летом у игрока истекает контракт с дончанами, поэтому "Колос" решил воспользоваться возможностью пригласить футболиста в свой клуб на постоянной основе. Ожидается, что по истечении срока аренды ковалевский клуб подпишет с воспитанником донецкого "Шахтера" полноценный контракт.
Отмечается, что по условиям аренды футболист не сможет сыграть в ближайшем 14-м туре УПЛ против команды Луиша Каштру.
Напомним, ранее "Колос" усилил свой состав экс-динамовцем Дмитрием Хлебасом, камерунцем Альваро Нгамба и белорусом Николаем Золотовым.
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