Чурко в Колосе. Стали известны подробности перехода хавбека

Вчера СМИ сообщили о том, что ковалевский " Колос " подписал полузащитника "Шахтера" Вячеслава Чурко.

По информации Meta-ratings, футболист в команде Руслана Костышина ближайшие полгода будет выступать на правах аренды.

Летом у игрока истекает контракт с дончанами, поэтому "Колос" решил воспользоваться возможностью пригласить футболиста в свой клуб на постоянной основе. Ожидается, что по истечении срока аренды ковалевский клуб подпишет с воспитанником донецкого "Шахтера" полноценный контракт.

Отмечается, что по условиям аренды футболист не сможет сыграть в ближайшем 14-м туре УПЛ против команды Луиша Каштру.

Напомним, ранее "Колос" усилил свой состав экс-динамовцем Дмитрием Хлебасом, камерунцем Альваро Нгамба и белорусом Николаем Золотовым.