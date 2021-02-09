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Чурко в Колосе. Стали известны подробности перехода хавбека

Премьер-лига
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Аренда, но с дальнейшими перспективами

Чурко в Колосе. Стали известны подробности перехода хавбека
Новина українською

Вчера СМИ сообщили о том, что ковалевский "Колос" подписал полузащитника "Шахтера" Вячеслава Чурко.

По информации Meta-ratings, футболист в команде Руслана Костышина ближайшие полгода будет выступать на правах аренды.

Летом у игрока истекает контракт с дончанами, поэтому "Колос" решил воспользоваться возможностью пригласить футболиста в свой клуб на постоянной основе. Ожидается, что по истечении срока аренды ковалевский клуб подпишет с воспитанником донецкого "Шахтера" полноценный контракт.

Отмечается, что по условиям аренды футболист не сможет сыграть в ближайшем 14-м туре УПЛ против команды Луиша Каштру.

Напомним, ранее "Колос" усилил свой состав экс-динамовцем Дмитрием Хлебасом, камерунцем Альваро Нгамба и белорусом Николаем Золотовым.

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В статье: Вячеслав Чурко Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка)
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Источник:
Meta Ratings

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