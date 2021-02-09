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Цитаишвили: Вопросов нет, Цыганков сейчас сильнее меня

Премьер-лига
(1 голосов)

Но все зависит от самого Гио

Цитаишвили: Вопросов нет, Цыганков сейчас сильнее меня
Новина українською

Хавбек "Динамо" Георгий Цитаишвили, который отправился до конца сезона в аренду в "Ворсклу", рассказал о конкуренции в киевской команде с Виктором Цыганковым.

"Виктор играет, стоит больших денег. Я сыграл 20 матчей, а он, образно, 200. Конечно, сейчас он сильнее меня, вопросов нет. Но в будущем я смогу конкурировать, когда получу достаточно опыта.

Цыганков - лидер команды, уже себя проявил. Но все от меня зависит", - считает Цитаишвили.

Отмтеим, что Цыганков в нынешнем сезоне сыграл за киевлян 19 матчей (10 голов и 3 ассиста), а Цитаишвили провел за "Динамо" 4 поединка (без результативных действий).

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Виктор Цыганков Георгий Цитаишвили
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Источник:
Youtube-канал Sport Arena

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