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Тренер БАТЭ: Нужно тянуться за такими командами, как киевское Динамо

Премьер-лига
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Лестные слова от недавнего соперника киевлян

Тренер БАТЭ: Нужно тянуться за такими командами, как киевское Динамо
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Главный тренер белорусского БАТЭ Виталий Жуковский прокомментировал поражение своей команды в спарринге от "Динамо" (2:5).

"Пусть матч носит товарищеский характер, но он контрольный. Мы проиграли сильному сопернику. Очень много смотрел на эту команду в прошлом году. Интересная команда, пришел топовый тренер и сделал сильную команду.

Мне импонирует игра "Динамо", пересмотрел все еврокубковые матчи. Знали, с кем будем играть. Счастлив, что удалось сыграть с таким соперником. Матч показал, куда нужно двигаться, считаю, что это очень позитивный момент.

Для нас это был первый спарринг на естественном покрытии, для Киева – 8-й. Понятно, что команды находятся в разном физическом состоянии. В этом нет ничего плохого. Но посыл команде такой, что надо идти туда, смотреть, тянуться за такими командами, как "Динамо".

Матч был важен для молодых. Многие футболисты играли с такими командами. А вот ребята молодые, их вышло человек 8-10, которые не играли против такой команды", – сказал Жуковский.

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В статье: БАТЭ (Борисов) Динамо (Киев) Виталий Жуковский
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