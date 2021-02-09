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Тренер БАТЭ: Нужно тянуться за такими командами, как киевское Динамо
Лестные слова от недавнего соперника киевлян
Главный тренер белорусского БАТЭ Виталий Жуковский прокомментировал поражение своей команды
"Пусть матч носит товарищеский характер, но он контрольный. Мы проиграли сильному сопернику. Очень много смотрел на эту команду в прошлом году. Интересная команда, пришел топовый тренер и сделал сильную команду.
Мне импонирует игра "Динамо", пересмотрел все еврокубковые матчи. Знали, с кем будем играть. Счастлив, что удалось сыграть с таким соперником. Матч показал, куда нужно двигаться, считаю, что это очень позитивный момент.
Для нас это был первый спарринг на естественном покрытии, для Киева – 8-й. Понятно, что команды находятся в разном физическом состоянии. В этом нет ничего плохого. Но посыл команде такой, что надо идти туда, смотреть, тянуться за такими командами, как "Динамо".
Матч был важен для молодых. Многие футболисты играли с такими командами. А вот ребята молодые, их вышло человек 8-10, которые не играли против такой команды", – сказал Жуковский.
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