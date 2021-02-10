Ордец: За один сезон Луческу заработал для Динамо больше денег, чем другие тренеры за 10 лет

Экс-защитник " Шахтера " Иван Ордец, который сейчас играет за московское "Динамо", поделился воспоминаниями о работе с Мирчей Луческу.

— Каким тебе в "Шахтере" запомнился Луческу?

— Очень эмоциональный, требовательный. Это, наверное, самый голодный к победам тренер из всех, кого я встречал на своём пути. Луческу реально живёт футболом. Всё время в игре – кричит, подсказывает. Раньше я думал, что это он пихает, а все люди по-разному воспринимают критику. Кому-то она придаёт импульс на поле, а кого-то, наоборот, гасит. Сейчас, когда команды играют Лигу чемпионов при пустых трибунах, Луческу особенно отчётливо слышно. И, наблюдая за играми киевского "Динамо", я вижу, что его подсказ реально идёт на пользу ребятам. Луческу реанимировал чемпионат Украины, подняв "Динамо". За один сезон в Лиге чемпионов он заработал для клуба больше денег, чем другие тренеры за 10 лет. Болельщики "Динамо" должны Мирче памятник поставить.

— Удивился, когда он принял "Динамо"?

— Очень удивился. До последнего момента не верил, что он перейдёт в Киев. За долгие годы работы в Донецке Луческу стал идолом "Шахтёра". Но – никогда не говори никогда. Такое тоже бывает.