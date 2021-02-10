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Известный итог переговоров представителей Тайсона с Интернасьоналом
Относительно будущей зарплаты в бразильском клубе
Представители бразильского легионера "
Агенты Тайсона сообщили, что он хочет контракт на три года. Зато руководство "Интернасьоналя" сообщил размер потенциальной зарплаты.
GZH Colorado информирует, что Тайсон был готов пойти на сокращение до 40% от уровня своей зарплаты в "Шахтере" (3 млн евро за сезон) ради возвращения в "Интернасьонал", но в процессе переговоров стороны пришли к соглашению, что вингер "Шахтера" может согласиться и на большее уменьшение.
Напомним, что Тайсон в Украине с 2010 года. До 2013 года он выступал в харьковском "Металлисте", а с тех пор - в донецком "Шахтере".
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