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Известный итог переговоров представителей Тайсона с Интернасьоналом

Премьер-лига
(1 голосов)

Относительно будущей зарплаты в бразильском клубе

Известный итог переговоров представителей Тайсона с Интернасьоналом
Новина українською

Представители бразильского легионера "Шахтера" 33-летнего вингера (флангового полузащитника) Тайсона провели переговоры с клубом "Интернасьонал" - в его академии игрок когда-то начинал заниматься футболом. Сам Тайсон сейчас находится в Украине с "горняками", его контракт закончится летом.

Агенты Тайсона сообщили, что он хочет контракт на три года. Зато руководство "Интернасьоналя" сообщил размер потенциальной зарплаты.

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GZH Colorado информирует, что Тайсон был готов пойти на сокращение до 40% от уровня своей зарплаты в "Шахтере" (3 млн евро за сезон) ради возвращения в "Интернасьонал", но в процессе переговоров стороны пришли к соглашению, что вингер "Шахтера" может согласиться и на большее уменьшение.

Напомним, что Тайсон в Украине с 2010 года. До 2013 года он выступал в харьковском "Металлисте", а с тех пор - в донецком "Шахтере".

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк) зарплата Интернасьонал (Порту-Алегри)
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Комментарии (1)
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xapyga (Запорожье)
10.02.2021 в 07:44
мало верится что они будут платить Тайсону 1,5 ляма.Зачем им это,в Бразилии и за 100 кусков за сезон,можно найти достаточно хороших игроков с перспективой выгодно продать
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