Румынский центрбэк, которого сватают в Динамо, отказал Ференцварошу

Центральный защитник румынского "Вииторула" из Констанцы Виргил Гице отказался от трансфера в "Ференцварош", хотя об этом уже говорили, как о свершившемся факте.

Looksport.ro информирует, что игрока не устроила предложенная венграми зарплата, и переговоры были остановлены.