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Румынский центрбэк, которого сватают в Динамо, отказал Ференцварошу

Премьер-лига
(1 голосов)

Из-за зарплаты

Румынский центрбэк, которого сватают в Динамо, отказал Ференцварошу
Новина українською

Центральный защитник румынского "Вииторула" из Констанцы Виргил Гице отказался от трансфера в "Ференцварош", хотя об этом уже говорили, как о свершившемся факте.

Looksport.ro информирует, что игрока не устроила предложенная венграми зарплата, и переговоры были остановлены.

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В то же время после разговора Мирчи Луческу и владельца клуба "Вииторул" Георгия Хаджи, начался процесс перехода Вергила Гице в киевское "Динамо". Трансфер 22-летнего защитника обойдется в миллион евро.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Георге Хаджи Ференцварош (Будапешт) Вирджил Гицэ
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