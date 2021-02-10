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Румынский центрбэк, которого сватают в Динамо, отказал Ференцварошу
Из-за зарплаты
Центральный защитник румынского "Вииторула" из Констанцы Виргил Гице отказался от трансфера в "Ференцварош", хотя об этом уже говорили, как о свершившемся факте.
Looksport.ro информирует, что игрока не устроила предложенная венграми зарплата, и переговоры были остановлены.
В то же время после разговора Мирчи Луческу и владельца клуба "Вииторул" Георгия Хаджи, начался процесс перехода Вергила Гице в киевское "
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