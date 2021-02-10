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Официально: Колос сообщил о подписании четвертого новичка

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Официально: Колос сообщил о подписании четвертого новичка
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"Колос" объявил о переходе 27-летнего атакующего полузащитника Вячеслава Чурко на правах аренды из донецкого "Шахтера". Он стал четвертым новичком команды с Ковалевки.

Вячеслав является воспитанником академии донецкого "Шахтера". Дата рождения - 10.05.1993, его рост - 180 см .; а вес 70 кг. Выступал за "Шахтер-3", "Говерлу", "Мариуполь", "Металлист", "Академию Пушкаша" (Венгрия) и "Фрозиноне" (Италия). Основная позиция - правый вингер, хотя может сыграть и на левом фланге.

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В начале сезона 2020/2021 Чурко вернулся в "Шахтер" с "Мариуполя", был внесен в заявку, но на поле не выходил.

Также Вячеслав в свое время выступал за сборные Укриины U-17, U-19 и U-21, за которые провел 41 матч и забил 7 голов.

Арендное соглашение с футболистом рассчитано до конца текущего сезона.

Официально: Колос сообщил о подписании четвертого новичка - изображение 1
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В статье: ФК Мариуполь Вячеслав Чурко Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка) аренда
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Источник:
Колос

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