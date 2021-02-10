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Йовичевич разделил тренеров на два вида

Премьер-лига
(1 голосов)

За должность не держится

Йовичевич разделил тренеров на два вида
Новина українською

Наставник "Днепра-1" хорват Игорь Йовичевич рассказал ТК Футбол о готовности ко второй части сезона Премьер-лиги.

Конечно, нам нужен результат в УПЛ. Это единственная закономерная оценка работы тренера в футболе. Ты можешь работать 17 часов и что-то рисовать на табло, но если результата нет, то руководство и болельщики недовольны.

Самый легкий выход - поменять тренера. Но когда тренер подписывает контракт, то в тот же момент он подписывает и условия его разрыва. Есть два вида тренеров: уволееные и те, которые будут уволены. Но к этому моменту есть место для позитива, энергии и прогресса команды.

Я вижу, что у них (футболистов) есть желание и они осознают ситуацию, в которой мы находимся. У нас есть время и материал, чтобы ее поменять.

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В воскресенье "Днепр-1" в первом матче после возобновления УПЛ принимать "Ингулец". Поединок начнется в 17:00.
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В статье: Игорь Йовичевич СК Днепр-1 Днепр-1
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Источник:
Футбол News

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