Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Йовичевич разделил тренеров на два вида
За должность не держится
Наставник "
Конечно, нам нужен результат в УПЛ. Это единственная закономерная оценка работы тренера в футболе. Ты можешь работать 17 часов и что-то рисовать на табло, но если результата нет, то руководство и болельщики недовольны.
Самый легкий выход - поменять тренера. Но когда тренер подписывает контракт, то в тот же момент он подписывает и условия его разрыва. Есть два вида тренеров: уволееные и те, которые будут уволены. Но к этому моменту есть место для позитива, энергии и прогресса команды.
Я вижу, что у них (футболистов) есть желание и они осознают ситуацию, в которой мы находимся. У нас есть время и материал, чтобы ее поменять.
Популярное сейчас
- Стало известно о характере травмы Андрея Ярмоленко
- Румынский центрбэк, которого сватают в Динамо, отказал Ференцварошу
- Кубок Англии. Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0. Матч неиспользованных возможностей
- Ингулец последним завершает сборы в Турции. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Роскошная жена одного из лучших нападающих Серии А. ФОТО
- Закрой рот, сучка. Конфликт звезды НБА и эффектной блондинки во время матча превратился в мем. ФОТО