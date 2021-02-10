Йовичевич разделил тренеров на два вида

Наставник " Днепра-1 " хорват Игорь Йовичевич рассказал ТК Футбол о готовности ко второй части сезона Премьер-лиги.

Конечно, нам нужен результат в УПЛ. Это единственная закономерная оценка работы тренера в футболе. Ты можешь работать 17 часов и что-то рисовать на табло, но если результата нет, то руководство и болельщики недовольны.

Самый легкий выход - поменять тренера. Но когда тренер подписывает контракт, то в тот же момент он подписывает и условия его разрыва. Есть два вида тренеров: уволееные и те, которые будут уволены. Но к этому моменту есть место для позитива, энергии и прогресса команды.

Я вижу, что у них (футболистов) есть желание и они осознают ситуацию, в которой мы находимся. У нас есть время и материал, чтобы ее поменять.