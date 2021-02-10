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Мариуполь примет Александрию в Запорожье
Дома стадион не готов
Матч первого после зимней паузы 14 тура УПЛ ФК "
Как сообщает официальный сайт УПЛ, этот поединок команды сыграют на "Славутич-Арене".
Читайте такжеВ Мариуполе подтвердили, что первые домашние матчи в 2021 году команда проведет в Запорожье
Матч состоится в воскресенье, 14 февраля. Начало - в 14:00.
Напомним, что ФК "Мариуполь" весь первый круг чемпионата 2020/2021 провел на выезде из-за реконструкции поля на домашнем стадионе. К началу весенней части соревнований ремонты в Мариуполе еще не завершили.
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Источник:УПЛ
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