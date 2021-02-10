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Мариуполь примет Александрию в Запорожье

Премьер-лига
(1 голосов)

Дома стадион не готов

Мариуполь примет Александрию в Запорожье
Новина українською

Матч первого после зимней паузы 14 тура УПЛ ФК "Мариуполь" - ФК "Александрия" состоится не на домашнем стадионе "азовцев", а в Запорожье.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, этот поединок команды сыграют на "Славутич-Арене".

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Матч состоится в воскресенье, 14 февраля. Начало - в 14:00.

Напомним, что ФК "Мариуполь" весь первый круг чемпионата 2020/2021 провел на выезде из-за реконструкции поля на домашнем стадионе. К началу весенней части соревнований ремонты в Мариуполе еще не завершили.

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В статье: ФК Мариуполь ФК Александрия УПЛ Славутич-Арена
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Источник:
УПЛ

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