50 тыс за футболку, война с Франом Солем, драки за трофей и предрассудки. Кто они такие, футбольные коллекционеры?

Футбол - это не только поединок 11 на 11, но и околоигровые моменты: бар с друзьями, пред- и послематчевые комментарии, ультрас, тренировки, ленты новостей и тому подобное. Список можно продолжать, но сегодня мы остановимся на теме болельщиков, которые в прямом смысле прикасаются к игрокам: коллекционеры игровых футболок.

Их с каждым годом становится все больше: тех, кто хочет получить сувенир от кумира или исполнителя любимой команды. Они преодолевают тысячи километров Украиной для желаемой цели. Рецепт не очень тяжелый на первый взгляд: создаешь плакат, приходишь на стадион, захватывишь внимание игрока и получишь желаемое. Однако не все так просто, как кажется. На майку одного футболиста несколько претендентов, и ее можно ждать годами, особенно от украинских клубов.

Причин этого несколько. Во-первых, финансирование. В большинстве клубов Украинской Премьер-Лиги есть явные проблемы с экипировкой. Если верить футболистам, то в десяти команд нашего чемпионата есть только два комплекта на сезон (к примеру, у испанского "Леганеса" более 20, по словам Андрея Лунина). Это около 150-300 евро на матчевое обмундирование футболиста в год, что от общей суммы расходов клуба является мизером. За подаренную футболку без предварительного согласования с администратором клуба игрок может "поймать" штраф.

Во-вторых, безразличие футболистов. Дети стараются, а игроки даже не смотрят в их сторону и не реагируют на крики. Все понимают, что в "Динамо" и "Шахтера" вряд ли могут быть такие большие проблемы с экипировкой. Так почему они не могут отблагодарить маленькому болельщику за труд, и подарить им мечту?

Фанаты стремятся захватить внимание игрока для желаемой цели. Кто-то делает что-то оригинальное, подбирая подарки под вкусы самого футболиста, а кто-то просто рисует или создает плакаты.

В-третьих, это вина самих болельщиков. Игрокам не очень приятно видеть, когда их футболка, которую они подарили "фанату" продается, к примеру, на “ОLX". Кучу таких объявлений заполонили сайты продаж. То есть они просто продают свою "Мечту" (слова из плакатов болельщиков).

Многие хотят просто нажиться на этом. Котируются суммы за товар от 500-та гривен и до бесконечности, в зависимости от ценности самого трофея. Коллекционер Тарас говорит, что ему за футболку голкипера "Манчестер Сити" Эдерсона предлагали приличную сумму, но продавать наотрез отказывается, потому что она слишком дорога для него:

"Это мой любимый голкипер. Я пропустил школу ради того, чтобы поехать в Харьков на матч Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити". Более того, взять трофей мне удалось только со второго раза, ведь во время первого визита на игру против "Шахтера" он проигнорировал меня. Мне предлагали 50 тыс гривен, но я отказался. Знаю, что много есть объявлений на "OLX" разных футболок, однако обычно их продают не похожие на меня коллекционеры. Этим занимаются администраторы клубов, или их друзья, которые после матчей могут из раздевалки взять футболки и продать кому-то. Также игроки бросают футболки в ультрас и объявления этих фанатов тоже висят на разных сайтах", - сказал Тарас.

Однажды нападающий киевского "Динамо" Фран Соль, который сейчас играет на правах аренды в "Тенерифе", высказался почему игроки не дарят футболки, прикрепив в своей соцсети фото с скриншотом с "OLX":

"Это невероятно. Если кто-нибудь когда поинтересуется, почему мы больше не дарим футболки, то это из-за таких, как этот парень", - написал Фран.

Тогда его футболку оценили в 2200 гривен. Несколькими месяцами позже после этого инцидента испанец несколько раз переспросил одного из коллекционеров, обещает ли он не продавать футболку перед тем, как подарить трофей фанату.

Также существуют определенные предрассудки. Тарас, к примеру, не включает перед матчем FIFA, ведь несколько раз зайдя в эту игру в день матча он тогда не получал футболку.

Есть те, кто выбегают на поле ради желаемой цели, однако на стадионах УПЛ не все так просто. Ты можешь подбежать к игроку условной "Десны", а он не подарит тебе футболку, ведь у них два комплекта формы на сезон и ему или придется платить штраф, или банально не будет в чем играть. Однако такие футбольные звезды как Неймар с легкостью воплотят мечту в реальность.

В этом деле есть много конкурентов и действуют собственные законы. Существуют даже сообщества в соцсетях, где коллекционеры "бронируют" футболиста на следующий матч, чтобы избежать повторений и не драться за эту дорогостоящую вещь. Такие случаи были. После одного из матчей УПЛ на НСК "Олимпийский" один из фанатов выхватил футболку игрока "Динамо" из рук у девушки. Его сразу же поймали, заставили отдать футболку и извиниться, так как он получил ее нечестно.

Не обошлось без стычки у коллекционера Остапа на Арене Львов. После матча "Верес" - "Динамо" футболку поймали сразу двое фанатов. Его соперник решил уничтожить трофей, чтобы он не достался никому:

"После игры мне должен был подарить футболку Дмитрий Хлёбас, я с ним договорился перед поединком. Но он был злым, ведь матч сложился для киевлян ужасно: удаление и поражение. Нападающий увидел меня и легко подбросил вверх (расстояние до трибуны от поля составляет около трех метров), не посмотрел куда летит футболка, пошел в отчаянии в раздевалку. Трофей поймали я и еще один фанат. Долго спорили, кто же все-таки должен ее забрать, и, в конце концов, он решил ее сжечь, чтобы она не досталась никому. Из этого всего отдали футболку другой девушке, а через несколько месяцев Дмитрий мне лично в руки передал трофей, как и обещал", - сказал Остап.

Среди игроков есть те, кто разделяет это увлечение и готов делиться футболками, и те, кто никогда не отдаст своего. О последних не ходит дурная слава, однако опытные коллекционеры не подойдут к ним с просьбой о подарке. Остап футболку одного из игроков УПЛ ждал целых три года! Нынешний игрок “Десны” более тысячи дней обещал "в следующий раз" отдать желаемое, однако слова все-таки сдержал. Также выполнил обещание и Николай Матвиенко, однако через четыре года. Когда он играл в аренде в "Карпатах" и "Ворскле", то там были проблемы с экипировкой, что не скажешь о "Шахтере".

Такое увлечение имеет и своих ветеранов. Максим - футбольный коллекционер с шестилетним стажем. За это время у него появились футболки Модрича, Чеха, Хунтелаара, Нани, Зинченко, Ярмоленко и многих других. К слову, за футболку хорвата ему предлагали несколько тысяч долларов.

Самая заветная мечта парня - получить футболки Месси и Роналду. История Максима с португальцем стоит написания отдельной новеллы, правда, не со счастливым концом:

"Когда Криштиану Роналду приехал в Киев на финал Лиги Чемпионов, то я показал ему плакат возле автобуса, и он увидел его. Я тогда вообще три дня и три ночи жил под отелем. Каждый раз, когда он выходил на тренировку, я ему вновь демонстрировал этот плакат, он мне даже "класс" показал. Но в итоге все равно футболку не подарил. Чуть больше, чем через год Роналду снова приехал в Киев, на этот раз на матч против сборной Украины. Тогда я прорвался через охрану отеля и выбежал к португальцу, который только приехал из аэропорта. Однако желанное я не смог выполнить, ведь Роналду быстро зашел в помещение, а охрана догнала меня", - сказал Максим.

Охотники за футболками выбирают разные пути: кто-то караулит под домами, кто-то у тренировочной базы. Лучший способ - застать игрока сразу у выхода с поля, то есть приобрести билеты у дорогой, центровой трибуны. Однако некоторые заходит еще дальше: Максим обратился в Instagram к бывшей девушке Александра Зинченко. Та, в свою очередь, передала просьбу парня игроку, и скоро футболка "Манчестер Сити" с номером 35 была уже в руках коллекционера.

В вышеупомянутых ребят более 200-т трофеев на трех на ориентировочную сумму около 30 тыс долларов. Они не собираются их продавать, собирают для себя. Для кого-то это адреналин, для другого - наркотик, но их объединяет одно: любовь к футболу со всех сторон. Они готовы выстоять на морозе, или под палящим солнцем четыре часа, ожидая футболиста и услышать в ответ "Нет", чтобы хоть когда-то тот же Ярмоленко вышел с ценным трофеем в руках и передал его в уже немаленькую коллекцию.

Футбол - это больше, чем игра, это жизнь.