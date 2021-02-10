Манор Соломон подтвердил переговоры с клубами АПЛ - СМИ

Вингер донецкого " Шахтера " и национальной сборной Израиля Манор Соломон подтвердил, что ведет переговоры с несколькими клубами Английской Премьер-Лиги.

Идут переговоры с командами из Англии, - сказал Соломон израильскому изданию новостей Sport5.

Есть варианты, что это может случиться летом. Моя мечта - играть в Англии, и это также мне кажется наиболее реалистичным вариантом для меня.