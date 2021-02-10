Премьер-лига
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Манор Соломон подтвердил переговоры с клубами АПЛ - СМИ
Рад будет перейти уже сейчас
Вингер донецкого "
Идут переговоры с командами из Англии, - сказал Соломон израильскому изданию новостей Sport5.
Есть варианты, что это может случиться летом. Моя мечта - играть в Англии, и это также мне кажется наиболее реалистичным вариантом для меня.
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