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Манор Соломон подтвердил переговоры с клубами АПЛ - СМИ

Премьер-лига
(2 голосов)

Рад будет перейти уже сейчас

Манор Соломон подтвердил переговоры с клубами АПЛ - СМИ
Новина українською

Вингер донецкого "Шахтера" и национальной сборной Израиля Манор Соломон подтвердил, что ведет переговоры с несколькими клубами Английской Премьер-Лиги.

Идут переговоры с командами из Англии, - сказал Соломон израильскому изданию новостей Sport5.

Есть варианты, что это может случиться летом. Моя мечта - играть в Англии, и это также мне кажется наиболее реалистичным вариантом для меня.

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В статье: Шахтер (Донецк) Манор Соломон
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Комментарии (11)
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oda1979 (Запорожье)
10.02.2021 в 14:02
Не продавать! Ато мариуполь так и без игроков остаться может..
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+1
0
FC Energy (Новая Каховка)
10.02.2021 в 13:33
Миллионов 40-50 и пусть забирают :)
Ответить
0
-1
avatar
kotigorok (Чернігів)
10.02.2021 в 13:15
Усі мріють втекти з кротівника, крім полін типа Степашки.
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+3
-5
Hanter44 (Baburka)
10.02.2021 в 13:32
Ты опять забыл вытащить руку из шириньки
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+5
-1
FC Energy (Новая Каховка)
10.02.2021 в 13:32
Так и спрос есть. А динамовцев почему-то не покупают, беда. Лично я бы Циганкова и Миколенко хотел бы увидеть в АПЛ.
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+1
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
10.02.2021 в 13:35
Тому що зараз наприклад у Ла Лізі іспанські клуби взимку усі разом, а це 20 - витратили на придбання гравців аж 18 млн. євро. Коронафутбол. Даром ніхто віддавати Циганкова та Миколенка не буде.
+1
-1
ZNAK_VOPROSA
10.02.2021 в 14:01
Некоторые хотя бы мечтают, а у тебя одна мечта обосрать кого то, после того как тебя об,,,ли
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0
-1
Dimoncho (Kharkov)
10.02.2021 в 13:13
наврят ли его сейчас отпустят. Тем более Тайсон уходит. Плюс молодой еще, цена еще вырастет. Годика через полтора - возможно...
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+3
-1
Po4eson (Одесса)
10.02.2021 в 13:31
Всё зависит от цифры
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.02.2021 в 13:39
"диджитализация", ага!))
0
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
10.02.2021 в 13:09
Может быть
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0
-2


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