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Вы серьезно? Шахтер возмутился рейтингу топ-3 лучших тренеров УПЛ
Каштру там нет
Донецкий "
"Горняки" возмутились отсутствию своего тренера главной команды Луиша Каштру. Клуб напомнил УАФ достижения наставника в 2020 году:
- чемпион Украины (с рекордным отрывом в +23 балла);
- полуфинал Лиги Европы;
- еврокубковая весна
"Но тренер не в топ-3 лучших по версии УАФ. Вы серьезно?", - спрашивает "Шахтер".
Наградить тренеров УАФ планирует на церемонии "Футбольные звезды Украины-2020" 15 февраля.
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