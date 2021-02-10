Вы серьезно? Шахтер возмутился рейтингу топ-3 лучших тренеров УПЛ

Донецкий " Шахтер " в Твиттере прокомментировал появление списка претендентов от УАФ на звание лучшего футбольного тренера по итогам 2020 года. Среди номинантов Мирча Луческу ("Динамо"), Виктор Скрипник ("Заря") и Александр Рябоконь ("Десна").

"Горняки" возмутились отсутствию своего тренера главной команды Луиша Каштру. Клуб напомнил УАФ достижения наставника в 2020 году:

чемпион Украины (с рекордным отрывом в +23 балла);

полуфинал Лиги Европы;

еврокубковая весна

"Но тренер не в топ-3 лучших по версии УАФ. Вы серьезно?", - спрашивает "Шахтер".

Наградить тренеров УАФ планирует на церемонии "Футбольные звезды Украины-2020" 15 февраля.