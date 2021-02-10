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Вы серьезно? Шахтер возмутился рейтингу топ-3 лучших тренеров УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Каштру там нет

Вы серьезно? Шахтер возмутился рейтингу топ-3 лучших тренеров УПЛ
Новина українською

Донецкий "Шахтер" в Твиттере прокомментировал появление списка претендентов от УАФ на звание лучшего футбольного тренера по итогам 2020 года. Среди номинантов Мирча Луческу ("Динамо"), Виктор Скрипник ("Заря") и Александр Рябоконь ("Десна").

"Горняки" возмутились отсутствию своего тренера главной команды Луиша Каштру. Клуб напомнил УАФ достижения наставника в 2020 году:

  • чемпион Украины (с рекордным отрывом в +23 балла);
  • полуфинал Лиги Европы;
  • еврокубковая весна

"Но тренер не в топ-3 лучших по версии УАФ. Вы серьезно?", - спрашивает "Шахтер".

Наградить тренеров УАФ планирует на церемонии "Футбольные звезды Украины-2020" 15 февраля.

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В статье: Шахтер (Донецк) УПЛ УАФ Луиш Каштру
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Источник:
Шахтар

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Комментарии (4)
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ZNAK_VOPROSA
10.02.2021 в 14:46
Не справедливо. Динамо в минулому році відстало на 23 очки від чемпіона країни, ледь утримавши 2-е місце, Набрало 3 очки в групі ЛЧ куди вперше вийшли після тривалої паузи, гра "найвеличнішого" клубу не вражає, відрив в ЧУ, поки що, від Шахтаря 1 бал. Натомість Шахтар в минулому сезоні дійшов до півфіналу ЛЄ, вийшов до ЛЄ в 1/16 набравши 8 (тоді як "найвеличніший клуб" 3 ледве здолавши Ференцварош. Мабуть Луческу внесли до списку наомінантів за феєричну перемогу над БАТЕ БОРИСІВ)))
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ещё не специалист (Кривой Рог)
10.02.2021 в 14:44
ругаться не буду, но... : ё-маё, как же так, не может быть... Почему не в списке Максимова? Может должны быть все представители клубов УПЛ? А впрочем, что это какому-то тренеру дает? Переходящее красное знамя или вручение значка "Победитель соцсоревнования" ? Ну выберут кого-то, объявят, что у второго на 2 голоса меньше, у третьего на 10. Ну и что...
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0
0
kalan-86 (Анкара)
10.02.2021 в 14:34
Справедливо. Может победителем могли бы и не выбрать, но не включить в тройку-в этом вообще логики никакой нет. К тому же, если совсем откровенно, не очень то Скрипник впечатляет в Заре, ну а Луческу вообще летом только, в Динамо пришёл. Да, конечно, игра преобразилась, в ЛЧ вышли, идут на первом месте. Но тогда вопрос, чем же Каштру отличается от Мирчи?
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-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
10.02.2021 в 14:31
А що не так? Друге місце в УПЛ після +23, ледь не вилетів з ЄК, де був 2-м сіяним у групі, боїться навіть Інгульця в ЧУ. Все закономірно.
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