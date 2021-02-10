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Соломон: Надеваю все что есть, чтобы хоть немного согреться

Премьер-лига
(2 голосов)

Израильтянин не привык работать в таких холодных условиях

Соломон: Надеваю все что есть, чтобы хоть немного согреться
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Манор Соломон поделился впечатлениями от февральской погоды в Украине

– Манор, как тебе тренировки при снеге и морозе?

– Необычно. Очень сложно тренироваться в такую погоду. И в день первого официального матча ожидается -13 градусов, так что для меня это будет чуть более сложное испытание, чем для украинцев. Но ситуация такова, и нужно играть при любых погодных условиях.

– Как справляешься с холодом?

– Надеваю все что есть, чтобы хоть немного согреться. Что поделаешь? Перед тренировкой растираю ноги специальным кремом. Это немного помогает.

– В феврале "Шахтеру" предстоит провести две игры с "Маккаби"…

– Да, если такая погода сохранится до ответного матча с "Маккаби", наши соперники будут очень удивлены. Хоть они и знают, что в Украине намного холоднее, к такому точно не привыкли. В Израиле сейчас около 20 градусов тепла, поэтому уверен, что здесь им придется непросто.

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В статье: Шахтер (Донецк) Манор Соломон
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Источник:
Shakhtar news

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