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Соломон: Надеваю все что есть, чтобы хоть немного согреться
Израильтянин не привык работать в таких холодных условиях
Полузащитник "
– Манор, как тебе тренировки при снеге и морозе?
– Необычно. Очень сложно тренироваться в такую погоду. И в день первого официального матча ожидается -13 градусов, так что для меня это будет чуть более сложное испытание, чем для украинцев. Но ситуация такова, и нужно играть при любых погодных условиях.
– Как справляешься с холодом?
– Надеваю все что есть, чтобы хоть немного согреться. Что поделаешь? Перед тренировкой растираю ноги специальным кремом. Это немного помогает.
– В феврале "Шахтеру" предстоит провести две игры с "Маккаби"…
– Да, если такая погода сохранится до ответного матча с "Маккаби", наши соперники будут очень удивлены. Хоть они и знают, что в Украине намного холоднее, к такому точно не привыкли. В Израиле сейчас около 20 градусов тепла, поэтому уверен, что здесь им придется непросто.
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