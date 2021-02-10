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Костышин: Торговые центры, клубы, рестораны забиты. А почему зрителям нельзя быть на стадионе?
УПЛ рестартует без зрителей
Уже 13 февраля возобновится сезон в УПЛ, однако из-за пандемии коронавируса поединки по-прежнему будут проходить без зрителей. Главный тренер "
"Возобновления чемпионата Украины ждут все. Все хотят уже официальных игр. Мы очень хотим, чтобы чемпионат был со зрителями. Сейчас закончился карантин и полностью забиты людьми торговые центры, клубы, рестораны - и это в помещении. А почему зрителям нельзя быть на стадионе?
Хочется, чтобы болельщикам разрешили быть на стадионе. Тем более, что у нас хороший, новый стадион, а мы всего раз сыграли со зрителями", - сказал Костышин.
Напомним, что "Колос" в матче 14 тура УПЛ примет "Шахтер". Поединок состоится в субботу 13 февраля.
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