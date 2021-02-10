Костышин: Торговые центры, клубы, рестораны забиты. А почему зрителям нельзя быть на стадионе?

Уже 13 февраля возобновится сезон в УПЛ, однако из-за пандемии коронавируса поединки по-прежнему будут проходить без зрителей. Главный тренер " Колоса " Руслан Костышин в интервью ТК "Футбол" выразил желание, чтобы на матчи чемпионата Украины снова были допущены болельщики.

"Возобновления чемпионата Украины ждут все. Все хотят уже официальных игр. Мы очень хотим, чтобы чемпионат был со зрителями. Сейчас закончился карантин и полностью забиты людьми торговые центры, клубы, рестораны - и это в помещении. А почему зрителям нельзя быть на стадионе?

Хочется, чтобы болельщикам разрешили быть на стадионе. Тем более, что у нас хороший, новый стадион, а мы всего раз сыграли со зрителями", - сказал Костышин.