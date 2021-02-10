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Костышин: Торговые центры, клубы, рестораны забиты. А почему зрителям нельзя быть на стадионе?

Премьер-лига
(1 голосов)

УПЛ рестартует без зрителей

Костышин: Торговые центры, клубы, рестораны забиты. А почему зрителям нельзя быть на стадионе?
Новина українською

Уже 13 февраля возобновится сезон в УПЛ, однако из-за пандемии коронавируса поединки по-прежнему будут проходить без зрителей. Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин в интервью ТК "Футбол" выразил желание, чтобы на матчи чемпионата Украины снова были допущены болельщики.

"Возобновления чемпионата Украины ждут все. Все хотят уже официальных игр. Мы очень хотим, чтобы чемпионат был со зрителями. Сейчас закончился карантин и полностью забиты людьми торговые центры, клубы, рестораны - и это в помещении. А почему зрителям нельзя быть на стадионе?

Хочется, чтобы болельщикам разрешили быть на стадионе. Тем более, что у нас хороший, новый стадион, а мы всего раз сыграли со зрителями", - сказал Костышин.

Напомним, что "Колос" в матче 14 тура УПЛ примет "Шахтер". Поединок состоится в субботу 13 февраля.

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В статье: Руслан Костышин Колос (Ковалевка) коронавирус
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (4)
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pofig 50 (Олександрія)
10.02.2021 в 17:54
Все правельно каже Костишен..В Буковелі нема карантину,де блаЗЕнь гужував зі своїм усим кублом..
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Slavutic
10.02.2021 в 17:43
Потому что владельцы торговых центров, клубов и ресторанов борются за свои права! Они делают запросы в Кабмин, устраивают совещания с руководителями своих городов и различными комиссиями! А руководству УАФ откровенно по.х.уй, будут ходить болельщики на футбол в стране или нет. Чиновники УАФ зачесали свои яйца только тогда, когда вспомнили, что Сборной нужна поддержка в отборочном турнире))
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+1
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simargl (Чернигов)
10.02.2021 в 17:29
Загадка эти ограничения по спорту. Все понимают, что эпидемии из-за футбола не будет, но кому-то очень хочется поуправлять людьми хоть в УПЛ, коль нельзя в метро и ресторанах, на базарах и в ТЦ...
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Тренерую (Столица)
10.02.2021 в 17:41
Они, якобы, заботятся о нас )))))
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