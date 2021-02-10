"Это неуважение к Шахтеру, к спортивному принципу" - Срна возмущен списком претендентов на лучшего тренера УПЛ

Вчера УАФ огласила претендентов на лучшего футбольного тренера в Украине по итогам 2020 года. Среди номинантов Мирча Луческу ("Динамо"), Виктор Скрипник ("Заря") и Александр Рябоконь ("Десна").

Тому факту, что в списке нет Луиша Каштру, удивился донецкий "Шахтер".

Не остался в стороне и директор по футболу "горняков" Дарио Срна, который также отреагировал на список кандидатов от УАФ.

"Не знаю, кто принимал это решение, но при всем уважении к Рябоконю и Скрипнику, мистер Каштру с результатами прошлого года должен был быть как минимум номинирован на звание лучшего. "Шахтер" под руководством Каштру в 2020 году стал чемпионом с рекордным отрывом в 23 очка от второго места, вышел в полуфинал Лиги Европы, не говоря уже про две исторические победы над "Реалом" в Лиге чемпионов.

Последним тренером, кто с украинским клубом обыгрывал "Реал", был великий тренер в истории Украины - Лобановский. Поэтому я не понимаю, как можно было не включить Каштру в список лучших тренеров.

Это просто неуважение к "Шахтеру", к спортивному принципу. Какой вообще футбол в прошлом году смотрели организаторы из УАФ?", - отметил Дарио Срна.