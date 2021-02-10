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"Это неуважение к Шахтеру, к спортивному принципу" - Срна возмущен списком претендентов на лучшего тренера УПЛ
В Шахтере очень недовольны списком кандидатов от УАФ на звание тренера года
Вчера
Тому факту, что в списке нет Луиша Каштру,
Не остался в стороне и директор по футболу "горняков" Дарио Срна, который также отреагировал на список кандидатов от УАФ.
"Не знаю, кто принимал это решение, но при всем уважении к Рябоконю и Скрипнику, мистер Каштру с результатами прошлого года должен был быть как минимум номинирован на звание лучшего. "Шахтер" под руководством Каштру в 2020 году стал чемпионом с рекордным отрывом в 23 очка от второго места, вышел в полуфинал Лиги Европы, не говоря уже про две исторические победы над "Реалом" в Лиге чемпионов.
Последним тренером, кто с украинским клубом обыгрывал "Реал", был великий тренер в истории Украины - Лобановский. Поэтому я не понимаю, как можно было не включить Каштру в список лучших тренеров.
Это просто неуважение к "Шахтеру", к спортивному принципу. Какой вообще футбол в прошлом году смотрели организаторы из УАФ?", - отметил Дарио Срна.
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