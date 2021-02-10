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"Это неуважение к Шахтеру, к спортивному принципу" - Срна возмущен списком претендентов на лучшего тренера УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)

В Шахтере очень недовольны списком кандидатов от УАФ на звание тренера года

"Это неуважение к Шахтеру, к спортивному принципу" - Срна возмущен списком претендентов на лучшего тренера УПЛ
Новина українською

Вчера УАФ огласила претендентов на лучшего футбольного тренера в Украине по итогам 2020 года. Среди номинантов Мирча Луческу ("Динамо"), Виктор Скрипник ("Заря") и Александр Рябоконь ("Десна").

Тому факту, что в списке нет Луиша Каштру, удивился донецкий "Шахтер".

Не остался в стороне и директор по футболу "горняков" Дарио Срна, который также отреагировал на список кандидатов от УАФ.

"Не знаю, кто принимал это решение, но при всем уважении к Рябоконю и Скрипнику, мистер Каштру с результатами прошлого года должен был быть как минимум номинирован на звание лучшего. "Шахтер" под руководством Каштру в 2020 году стал чемпионом с рекордным отрывом в 23 очка от второго места, вышел в полуфинал Лиги Европы, не говоря уже про две исторические победы над "Реалом" в Лиге чемпионов.

Последним тренером, кто с украинским клубом обыгрывал "Реал", был великий тренер в истории Украины - Лобановский. Поэтому я не понимаю, как можно было не включить Каштру в список лучших тренеров.

Это просто неуважение к "Шахтеру", к спортивному принципу. Какой вообще футбол в прошлом году смотрели организаторы из УАФ?", - отметил Дарио Срна.

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк) Футбольные звезды Украины УАФ Луиш Каштру
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(2 голосов)
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Источник:
Террикон

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Комментарии (9)
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Slavutic
10.02.2021 в 17:59
Как там в комедии Грибоедова "Горе от ума" : А СУДЬИ КТО? Огласите список "футбольных экспертофф" принимавших решение и тогда всё станет понятно!)))
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+1
0
avatar
pofig 50 (Олександрія)
10.02.2021 в 17:58
Як для мене,то кращий тренер УПЛ є Юрій Максимов (Ворскла Полтава)..Який зліпив із лайна кулю..Хай би будь хто із цих трьох номінантів в тому числі і Каштру попробували б це зробити..Я думаю нічого б не вийшло..
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0
0
Buran60 (Харьков)
10.02.2021 в 17:47
Дарио прав есть спортивные результаты. кто их превзошел 2020г?
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+4
0
mizu (Южноукраїнськ)
10.02.2021 в 17:47
Я вимагаю визнати мене найкращим! Я легенда. Я неповторний!!!! Десь так.
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0
-2
Матч Футболович
10.02.2021 в 17:41
У нас же в полуфинал еврокубков ежегодно выходят Рябоконь с Скрипником))) Если по существу, Срна прав. Минимум в претендентах Каштру обязан был быть.
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+3
0
2.dc (Николаев)
10.02.2021 в 18:11
Всё правильно ... и не только Каштру, а и тот же Максимов, Костышин, да и не только. А так - какой смысл в этих выборах без выбора ... (
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+1
0
Maugli (Джунгли Африки)
10.02.2021 в 17:20
Каштру висел на волоске от увольнения. И спасло его только попадание в лигу Европы
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+2
-3
avatar
Просто Квашин (Харьков)
10.02.2021 в 16:44
А этому мудиле только повод дай - такое оазосрет....
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+5
-7
Джан Мурадов (Придеснянськ)
10.02.2021 в 16:39
Обісралися сруни
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+6
-7


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