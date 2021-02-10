Милевский: Где буду больше нужен тренеру - там и сыграю

36-летний новичок "Миная" Артем Милевский рассказал о готовности команды к весенней части сезона.

"Мне понравилось, как мы провели сбор. Да, были сначала дожди в Турции, которые мешали нормально готовиться, но в целом все нормально. Было много тренировок, спаррингов. Тренеры давали нам большие нагрузки, поэтому пришлось немного тяжеловато. На фоне усталости играли товарищеские матчи. Например, в день игры у нас еще была двухчасовая тренировка. И не всегда у нас хватало сил, эмоций чтобы показать хороший результат в матчах. Но с каждым днем ​​все прибавляли. Поэтому в хорошем настроении готовимся к старту. Впереди очень ответственная часть сезона для нас.

Каждый спарринг в Турции мы играли в разном составе, использовали различные тактические схемы. Были разные варианты составов, тактик. Теперь есть много различных заготовок, будем воплощать их в жизнь.

Где буду приносить больше пользы? У нас хороший диалог с тренером — где буду больше нужен, там и сыграю.

У нас хорошая атмосфера в команде — все дружные, все общаемся. Без разницы, кому сколько лет, у кого какой опыт. Надеемся, что покажем себя на футбольном поле.

Как мне показался Ужгород? Все никак не могу найти времени прогуляться по городу. Постоянно какие-то дела, сборы. Поэтому пока все время здесь — это отель и тренировки", — отметил Милевский.