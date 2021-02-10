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Смалийчук: Рафаилов так начудил в Заре, что пришлось скрываться в российском доме для престарелых
Заочная война "Рафаилов против всех" продолжается
Совладелец "Карпат" Олег Смалийчук отреагировал на слова экс-гендира "Зари" Сергея Рафаилова, который в одном из недавних интервью заявил, что Смалийчук не имел отношения к трансферу Андрея Лунина в "Реал".
"Как гвоорят, мудрость приходит со старостью, но иногда старость приходит одна. Отпустите уже этого бедного и несчастного гоременеджера, который куда-то сбежал. Начудил так, что пришлось скрываться в каком-то российском доме для престарелых. Если честно, мне его даже жаль.
Почему ему так разрывает пердак от одной мысли обо мне – не знаю, не могу ответить. Возможно, его где-то там обкололи "Спутником" (российская вакцина от коронавируса – прим.), вот ему и не сидится спокойно. Сбежал и сбежал – слава богу. Желаю ему здоровья и многолетия", – сказал Смалийчук.
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