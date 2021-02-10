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Смалийчук: Рафаилов так начудил в Заре, что пришлось скрываться в российском доме для престарелых

Премьер-лига
(1 голосов)

Заочная война "Рафаилов против всех" продолжается

Смалийчук: Рафаилов так начудил в Заре, что пришлось скрываться в российском доме для престарелых
Новина українською

Совладелец "Карпат" Олег Смалийчук отреагировал на слова экс-гендира "Зари" Сергея Рафаилова, который в одном из недавних интервью заявил, что Смалийчук не имел отношения к трансферу Андрея Лунина в "Реал".

"Как гвоорят, мудрость приходит со старостью, но иногда старость приходит одна. Отпустите уже этого бедного и несчастного гоременеджера, который куда-то сбежал. Начудил так, что пришлось скрываться в каком-то российском доме для престарелых. Если честно, мне его даже жаль.

Почему ему так разрывает пердак от одной мысли обо мне – не знаю, не могу ответить. Возможно, его где-то там обкололи "Спутником" (российская вакцина от коронавируса – прим.), вот ему и не сидится спокойно. Сбежал и сбежал – слава богу. Желаю ему здоровья и многолетия", – сказал Смалийчук.

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В статье: Заря (Луганск) Сергей Рафаилов Карпаты (Львов) Андрей Лунин Олег Смалийчук
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Комментарии (1)
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jmen2986 (Kiev)
10.02.2021 в 18:13
Рафаилов хоть и не идеальный,зато команду не уничтожил,в отличии от этого червяка
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