Александрия завершила свой турецкий сбор

В среду, 10 февраля, " Александрия " завершила зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Подопечные Владимира Шарана провели заключительную тренировку на побережье Средиземного моря, акцентом которого было восстановление после вчерашнего спарринга.

Уже в четверг команда возвращается на родину, где начнет подготовку непосредственно к первому официальному матчу второй части чемпионата. Напомним, что эта игра состоится 14 февраля в 14:00 в Запорожье. Соперником "Александрии" будет "Мариуполь".