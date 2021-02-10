Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александрия завершила свой турецкий сбор
Завтра команда вылетает домой
В среду, 10 февраля, "
Подопечные Владимира Шарана провели заключительную тренировку на побережье Средиземного моря, акцентом которого было восстановление после
Уже в четверг команда возвращается на родину, где начнет подготовку непосредственно к первому официальному матчу второй части чемпионата. Напомним, что эта игра состоится 14 февраля в 14:00 в Запорожье. Соперником "Александрии" будет "Мариуполь".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Александрия
Популярное сейчас
- Вы серьезно? Шахтер возмутился рейтингу топ-3 лучших тренеров УПЛ
- Манор Соломон подтвердил переговоры с клубами АПЛ - СМИ
- Стала известна реакция ассоциаций УЕФА по поводу реформы Лиги чемпионов
- Новая команда Чурко, потенциальный новичок Ворсклы. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Привык к морозам. Бразилец из Шахтера показал улов на зимней рыбалке. ФОТО
- Закрой рот, сучка. Конфликт звезды НБА и эффектной блондинки во время матча превратился в мем. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...