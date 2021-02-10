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Александрия завершила свой турецкий сбор

Премьер-лига
(1 голосов)

Завтра команда вылетает домой

Александрия завершила свой турецкий сбор
Новина українською

В среду, 10 февраля, "Александрия" завершила зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Подопечные Владимира Шарана провели заключительную тренировку на побережье Средиземного моря, акцентом которого было восстановление после вчерашнего спарринга.

Уже в четверг команда возвращается на родину, где начнет подготовку непосредственно к первому официальному матчу второй части чемпионата. Напомним, что эта игра состоится 14 февраля в 14:00 в Запорожье. Соперником "Александрии" будет "Мариуполь".

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В статье: ФК Александрия
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Источник:
ФК Александрия

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