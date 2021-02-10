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Официально: Яя Туре стал тренером донецкого Олимпика

Премьер-лига
(2 голосов)

Ивуариец будет помощником Игоря Климовского

Официально: Яя Туре стал тренером донецкого Олимпика
Новина українською

Бывший полузащитник "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре прибыл в Киев и официально представлен в качестве тренера в "Олимпике".

Донецкий клуб представил новичка как помощника главного тренера Игоря Климовского. Контракт с Туре рассчитан до лета 201 года.

"Теперь у Туре новый этап в жизни. Ивуариец начинает тренерскую карьеру. И для нас большая честь, что стартует она именно в "Олимпике". Туре войдет в тренерский штаб Климовского и будет не только учиться у Игоря Петровича, но и делиться с футболистами своим фантастическим опытом", - сказано в заявлении клуба.

Напомним, что с 2003 по 2005 годы Яя Туре выступал в составе донецкого "Металлурга".

Туре покинул "Манчестер Сити" в 2018 году. После этого он выступал за "Олимпиакос" и китайский клуб "Циндао Хайню", пока в 2020 году не завершил карьеру.

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В статье: Яя Туре Олимпик (Донецк)
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Источник:
ФК Олимпик

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