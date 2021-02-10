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Яя Туре: Я запомнил, насколько доброжелательные и открытые люди были в Донецке

Премьер-лига
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Яя вернулся в Украину уже в качестве тренера

Яя Туре: Я запомнил, насколько доброжелательные и открытые люди были в Донецке
Новина українською

Экс-игрок донецкого "Металлурга", "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре назначен помощником главного тренера Игоря Климовского в "Олимпике".

Сам Яя так прокомментировал новый этап в своей карьере:

"Я начинал свою профессиональную карьеру в Донецке. Сейчас я здесь, чтобы начать уже свой тренерский путь. Конечно, я понимаю, что "Олимпик" – это не "Металлург", но я хорошо запомнил, насколько доброжелательные и открытые люди были в Донецке. Мне очень импонирует местный менталитет.

Если честно, даже мой агент был удивлен, когда узнал, что я хочу учиться на тренера именно в Украине, но я был тверд в своем решении. Не так просто найти место, где можно спокойно, без лишнего давления, учиться, где тебя примут, как друга. Я рад, что тренер "Олимпика" пошел навстречу и позволил мне присоединиться к его команде.

Игорь Климовский – опытный специалист, который много работал с молодежью, а теперь демонстрирует отличные результаты в высшей украинской лиге. Уверен, я смогу много почерпнуть у него, как в тактическом плане, так и в вопросах подготовки. При этом я уверен, что и сам смогу быть полезен для футболистов "Олимпика", как профессионал и старший товарищ. Где-то что-то подсказать, поделиться своими знаниями и видением футбола. Я полон энтузиазма к работе и мотивирован учиться, чтобы вырасти в хорошего тренера", - заявил Туре.

Напомним, что в "Олимпике" Яя будет работать ассистентом Игоря Климовского до лета 2021 года.

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В статье: Яя Туре Олимпик (Донецк) Игорь Климовский
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Источник:
ФК Олимпик

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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
10.02.2021 в 19:08
Супер футболист и порядочный человек.... Жаль, что в силу незнания языка и менталитета - тащится от донецких... Я представляю, чтобы было, если бы Яя Туре играл в Карпатах....
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