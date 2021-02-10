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Кирюханцев: Есть украинцы которые заиграли в Шахтере. Но для большинства – это тюрьма
Пробиться в основу Шахтера - непростая задача
Защитник "
– "Шахтер" – это тюрьма для украинцев и курорт для бразильцев?
– Я бы не сказал, что для бразильцев это какой-то курорт. В любой команде, чтобы играть в стартовом составе, нужно доказывать на поле, что ты заслуживаешь.
Если говорить о тюрьме для украинцев, то тут 60 на 40. Ведь все-таки есть украинские люди, которые заиграют в "Шахтере". Для большинства других игроков из Украины да, это тюрьма.
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