Кирюханцев: Есть украинцы которые заиграли в Шахтере. Но для большинства – это тюрьма

Защитник " Шахтера " и воспитанник донецкого клуба Игорь Кирюханцев, который играет в аренде в "Мариуполе", рассказал, почему украинским игрокам тяжело пробиться в основу "горняков".

– "Шахтер" – это тюрьма для украинцев и курорт для бразильцев?

– Я бы не сказал, что для бразильцев это какой-то курорт. В любой команде, чтобы играть в стартовом составе, нужно доказывать на поле, что ты заслуживаешь.

Если говорить о тюрьме для украинцев, то тут 60 на 40. Ведь все-таки есть украинские люди, которые заиграют в "Шахтере". Для большинства других игроков из Украины да, это тюрьма.