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Кирюханцев: Есть украинцы которые заиграли в Шахтере. Но для большинства – это тюрьма

Премьер-лига
(3 голосов)

Пробиться в основу Шахтера - непростая задача

Кирюханцев: Есть украинцы которые заиграли в Шахтере. Но для большинства – это тюрьма
Новина українською

Защитник "Шахтера" и воспитанник донецкого клуба Игорь Кирюханцев, который играет в аренде в "Мариуполе", рассказал, почему украинским игрокам тяжело пробиться в основу "горняков".

– "Шахтер" – это тюрьма для украинцев и курорт для бразильцев?

– Я бы не сказал, что для бразильцев это какой-то курорт. В любой команде, чтобы играть в стартовом составе, нужно доказывать на поле, что ты заслуживаешь.

Если говорить о тюрьме для украинцев, то тут 60 на 40. Ведь все-таки есть украинские люди, которые заиграют в "Шахтере". Для большинства других игроков из Украины да, это тюрьма.

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Игорь Кирюханцев
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Комментарии (4)
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Kolibri (Киевоград)
10.02.2021 в 19:40
Проявить себя хоть в Мариуполе попробуй.
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0
0
Artemanat (Кривой Рог)
10.02.2021 в 19:07
Валить нужно сразу после академии
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+3
0
ukatan (Харьковская обл.)
10.02.2021 в 19:32
Ну свалили, и не один. И кто из них заиграл? Тюрьма, блин. Ну так чего этот Кирюханцев даже в "Мариуполе" ноль!?
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+1
0
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Просто Квашин (Харьков)
10.02.2021 в 19:03
Не ожидал, что в системе шахтьора попадаются порядочные люди....
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+4
-1


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