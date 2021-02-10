Кирюханцев: Мои слова насчет "Шахтера и тюрьмы для игроков" неправильно поняты и вырваны из контекста

Защитник "Шахтера" Игорь Кирюханцев, который играет в аренде в "Мариуполе", заявил о том, что его недавние слова в одном из интервью насчет " Шахтера" и тюрьмы" были неправильно истолкованы.

"Хотел бы сказать, что мои слова насчет "Шахтера" и тюрьмы для игроков неправильно поняты и вырваны из контекста.

Я считаю, что в "Шахтере" очень серьезная конкуренция. И каждый должен отвечать за свою работу и выполнять свой контракт. "Шахтер" – это клуб, который выполняет все свои обязательства перед футболистами", – написал Кирюханцев в Инстаграме.