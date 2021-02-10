Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кирюханцев: Мои слова насчет "Шахтера и тюрьмы для игроков" неправильно поняты и вырваны из контекста
Никто и не сомневался
Защитник "Шахтера" Игорь Кирюханцев, который играет в аренде в "Мариуполе", заявил о том, что его недавние слова в одном из интервью насчет "
"Хотел бы сказать, что мои слова насчет "Шахтера" и тюрьмы для игроков неправильно поняты и вырваны из контекста.
Я считаю, что в "Шахтере" очень серьезная конкуренция. И каждый должен отвечать за свою работу и выполнять свой контракт. "Шахтер" – это клуб, который выполняет все свои обязательства перед футболистами", – написал Кирюханцев в Инстаграме.
Популярное сейчас
- Бывшая девушка Боатенга найдена мертвой
- Манор Соломон подтвердил переговоры с клубами АПЛ - СМИ
- Экс-игроки Динамо и Зари пополнили команду Второй лиги
- Ингулец последним завершает сборы в Турции. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Она сказала да. Бондарь сделал предложение бывшей девушке Супряги. ФОТО
- Хорватская красотка проспойлерила переход своего бойфренда в Ливерпуль, но трансфер сорвался. ФОТО