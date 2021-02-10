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Кирюханцев: Мои слова насчет "Шахтера и тюрьмы для игроков" неправильно поняты и вырваны из контекста

Премьер-лига
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Никто и не сомневался

Кирюханцев: Мои слова насчет "Шахтера и тюрьмы для игроков" неправильно поняты и вырваны из контекста
Новина українською

Защитник "Шахтера" Игорь Кирюханцев, который играет в аренде в "Мариуполе", заявил о том, что его недавние слова в одном из интервью насчет "Шахтера" и тюрьмы" были неправильно истолкованы.

"Хотел бы сказать, что мои слова насчет "Шахтера" и тюрьмы для игроков неправильно поняты и вырваны из контекста.

Я считаю, что в "Шахтере" очень серьезная конкуренция. И каждый должен отвечать за свою работу и выполнять свой контракт. "Шахтер" – это клуб, который выполняет все свои обязательства перед футболистами", – написал Кирюханцев в Инстаграме.

Читайте такжеКирюханцев: Есть украинцы которые заиграли в Шахтере. Но для большинства – это тюрьма
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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Игорь Кирюханцев
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