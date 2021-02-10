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Болотников: Карпаты ждут от Шахтера денег за трансфер Бланко-Лещука
Горняки не спешат рассчитываться с Карпатами после продажи форварда в Турцию
Директор по стратегическому развитию львовских "Карпат" Сергей Болотников заявил о том, что донецкий "
По словам функционера, "Карпаты" при продаже игрока в "Шахтер" прописали некоторый процент от последующей продажи форварда в третий клуб.
"Там достаточно неплохая сумма, и мы надеемся получить эти деньги от "Шахтера", - в частности сказал Болотников.
Напомним, что Бланко Лещук перешел в "Шахтер" в начале 2017 года - тогда называлась сумма продажи в 200 тысяч евро, но "Карпаты" получили возможность рассчитывать на определенный процент от перепродажи игрока.
Летом 2019-го "Шахтер" продал аргентинского форварда в турецкий "Антальяспор", причем журналист Виктор Вацко тогда сообщил, что "Карпаты" должны получить около 300 тысяч за эту сделку. Вероятно, именно об этой сумме и говорит Болотников.
Также в конце января этого года сообщалось о том, что "Антальяспор" до сих пор не рассчитался по ряду трансферов с некоторыми клубами, среди которых есть и "Шахтер", за что даже получил трансферный бан от УЕФА.
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