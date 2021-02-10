Болотников: Карпаты ждут от Шахтера денег за трансфер Бланко-Лещука

Директор по стратегическому развитию львовских "Карпат" Сергей Болотников заявил о том, что донецкий " Шахтер " еще должен львовскому клубу некоторую сумму за трансфер форварда Густаво Бланко Лещука в турецкий "Антальяспор".

По словам функционера, "Карпаты" при продаже игрока в "Шахтер" прописали некоторый процент от последующей продажи форварда в третий клуб.

"Там достаточно неплохая сумма, и мы надеемся получить эти деньги от "Шахтера", - в частности сказал Болотников.

Напомним, что Бланко Лещук перешел в "Шахтер" в начале 2017 года - тогда называлась сумма продажи в 200 тысяч евро, но "Карпаты" получили возможность рассчитывать на определенный процент от перепродажи игрока.

Летом 2019-го "Шахтер" продал аргентинского форварда в турецкий "Антальяспор", причем журналист Виктор Вацко тогда сообщил, что "Карпаты" должны получить около 300 тысяч за эту сделку. Вероятно, именно об этой сумме и говорит Болотников.

Также в конце января этого года сообщалось о том, что "Антальяспор" до сих пор не рассчитался по ряду трансферов с некоторыми клубами, среди которых есть и "Шахтер", за что даже получил трансферный бан от УЕФА.