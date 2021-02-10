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Болотников: Карпаты ждут от Шахтера денег за трансфер Бланко-Лещука

Премьер-лига
(1 голосов)

Горняки не спешат рассчитываться с Карпатами после продажи форварда в Турцию

Болотников: Карпаты ждут от Шахтера денег за трансфер Бланко-Лещука
Новина українською

Директор по стратегическому развитию львовских "Карпат" Сергей Болотников заявил о том, что донецкий "Шахтер" еще должен львовскому клубу некоторую сумму за трансфер форварда Густаво Бланко Лещука в турецкий "Антальяспор".

По словам функционера, "Карпаты" при продаже игрока в "Шахтер" прописали некоторый процент от последующей продажи форварда в третий клуб.

"Там достаточно неплохая сумма, и мы надеемся получить эти деньги от "Шахтера", - в частности сказал Болотников.

Напомним, что Бланко Лещук перешел в "Шахтер" в начале 2017 года - тогда называлась сумма продажи в 200 тысяч евро, но "Карпаты" получили возможность рассчитывать на определенный процент от перепродажи игрока.

Летом 2019-го "Шахтер" продал аргентинского форварда в турецкий "Антальяспор", причем журналист Виктор Вацко тогда сообщил, что "Карпаты" должны получить около 300 тысяч за эту сделку. Вероятно, именно об этой сумме и говорит Болотников.

Также в конце января этого года сообщалось о том, что "Антальяспор" до сих пор не рассчитался по ряду трансферов с некоторыми клубами, среди которых есть и "Шахтер", за что даже получил трансферный бан от УЕФА.

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В статье: Шахтер (Донецк) Антальяспор (Анталья) Густаво Бланко Лещук Сергей Болотников
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Комментарии (4)
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Oлeкcин (Н.)
10.02.2021 в 19:44
Вам автобус починили? Вот и в расчете!
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0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.02.2021 в 19:52
то не горбатым, а фк львов
Ответить
0
-1
Ten0N (Leopolis)
10.02.2021 в 19:57
Дебилоид детектед.
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0
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
10.02.2021 в 19:36
Долю с ничего в никуда
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0
0


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