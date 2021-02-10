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Шахтер на две недели теряет Дентиньо
У форварда проблемы с икроножной мышцей
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10 февраля команда провела теоретическое занятие (видеоанализ соперника) и получасовую сессию в тренажерном зале. Затем команда переместилась на футбольное поле и провела тренировку, которая длилась порядка 90 минут.
Отмечается, что из-за повреждения икроножной мышцы не работает с командой Дентиньо. По оценке медицинского штаба, на восстановление ему понадобится около двух недель.
Напомним, что в рамках 14-го тура УПЛ "Шахтер" встретится с "Колосом". Игра начнется 13 февраля в 17:00.
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