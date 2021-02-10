Шахтер на две недели теряет Дентиньо

" Шахтер " продолжает готовиться ко второй части сезона.

10 февраля команда провела теоретическое занятие (видеоанализ соперника) и получасовую сессию в тренажерном зале. Затем команда переместилась на футбольное поле и провела тренировку, которая длилась порядка 90 минут.

Отмечается, что из-за повреждения икроножной мышцы не работает с командой Дентиньо. По оценке медицинского штаба, на восстановление ему понадобится около двух недель.

Напомним, что в рамках 14-го тура УПЛ "Шахтер" встретится с "Колосом". Игра начнется 13 февраля в 17:00.