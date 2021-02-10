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Максимов: Пускай болельщики с бутылкой водки заходят на стадион. Продезинфицироваться

Премьер-лига
(1 голосов)

На стадион болельщиков все еще не пускают

Максимов: Пускай болельщики с бутылкой водки заходят на стадион. Продезинфицироваться
Новина українською

Уже 13 февраля возобновится сезон в УПЛ, однако из-за пандемии коронавируса поединки по-прежнему будут проходить без зрителей. Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов выразил желание, чтобы на матчи чемпионата Украины снова были допущены болельщики.

– Хочется, чтобы уже поиграли для чего-то и кого-то. Люди должны ходить на эмоциях, мы играем для них. А получается, что играем для себя. Оценку же ставят зрители.

- В театр, кино пускают...

– В троллейбус, метро пускают. Там же закрытое пространство, а тут открытое. Наденьте две маски, что там еще надо? Не могу понять.

Пускай без маски, но с бутылкой водки заходят. Продезинфицироваться. Если и этого не будем делать, вообще не представляю. У нас и так люди приходят, чтобы где-то 100 грамм выпить, посидеть, расслабиться, убежать от жены, чтобы не гаркала. А им запрещают еще.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов
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Комментарии (2)
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Просто Квашин (Харьков)
10.02.2021 в 21:32
Селезнев уже откупорил на трибуне...Ждет двоих...Миля и Кореш задерживаются...
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download1 (huyersk)
10.02.2021 в 21:24
ха ха, молодець
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