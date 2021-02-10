Максимов: Пускай болельщики с бутылкой водки заходят на стадион. Продезинфицироваться

Уже 13 февраля возобновится сезон в УПЛ, однако из-за пандемии коронавируса поединки по-прежнему будут проходить без зрителей. Главный тренер " Ворсклы " Юрий Максимов выразил желание, чтобы на матчи чемпионата Украины снова были допущены болельщики.

– Хочется, чтобы уже поиграли для чего-то и кого-то. Люди должны ходить на эмоциях, мы играем для них. А получается, что играем для себя. Оценку же ставят зрители.

- В театр, кино пускают...

– В троллейбус, метро пускают. Там же закрытое пространство, а тут открытое. Наденьте две маски, что там еще надо? Не могу понять.

Пускай без маски, но с бутылкой водки заходят. Продезинфицироваться. Если и этого не будем делать, вообще не представляю. У нас и так люди приходят, чтобы где-то 100 грамм выпить, посидеть, расслабиться, убежать от жены, чтобы не гаркала. А им запрещают еще.