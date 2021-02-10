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Максимов: Пускай болельщики с бутылкой водки заходят на стадион. Продезинфицироваться
На стадион болельщиков все еще не пускают
Уже 13 февраля возобновится сезон в УПЛ, однако из-за пандемии коронавируса поединки по-прежнему будут проходить без зрителей. Главный тренер "
– Хочется, чтобы уже поиграли для чего-то и кого-то. Люди должны ходить на эмоциях, мы играем для них. А получается, что играем для себя. Оценку же ставят зрители.
- В театр, кино пускают...
– В троллейбус, метро пускают. Там же закрытое пространство, а тут открытое. Наденьте две маски, что там еще надо? Не могу понять.
Пускай без маски, но с бутылкой водки заходят. Продезинфицироваться. Если и этого не будем делать, вообще не представляю. У нас и так люди приходят, чтобы где-то 100 грамм выпить, посидеть, расслабиться, убежать от жены, чтобы не гаркала. А им запрещают еще.
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