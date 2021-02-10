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Туре: Луческу - прекрасный оппонент. Увидим, на каком уровне находится Олимпик

Премьер-лига
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Яя вернулся в Украину

Туре: Луческу - прекрасный оппонент. Увидим, на каком уровне находится Олимпик
Новина українською

Помощник главного тренера "Олимпика" Яя Туре в интервью ТК "Футбол" рассказал о своем возвращении в Украину и о ближайшем сопернике донецкой команды в лице "Динамо".

"Невероятная погода. Я по ней немного соскучился. На самом деле я очень рад вернуться в Украину. Туда, где начинался взлет моей карьеры. В первую неделю моя задача - познакомиться с командой и понять, чего желает главный тренер.

Первая игра с "Динамо" - это возможность увидеть, на каком мы уровне. Луческу - прекрасный оппонент. Он замечательно работал в "Шахтере" и теперь показывает свои лучшие качества в "Динамо". Конечно, я хочу иметь PRO диплом тренера. Думаю, это случится в ближайшее несколько лет и тогда я смогу двигаться дальше", - сказал Туре.

Напомним, что матч "Динамо" - "Олимпик" состоится в ближайшую субботу на стадионе им. Лобановского и начнется в 17:00.

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В статье: Яя Туре Олимпик (Донецк) Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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