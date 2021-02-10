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Кополовец: На полях стоит вода. Тренироваться негде

Премьер-лига
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У Миная проблемы

Кополовец: На полях стоит вода. Тренироваться негде
Новина українською

Спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец в єфире ТК "Футбол" рассказал о подготовке стадиона в Ужгороде к играм чемпионата.

"На полях стоит вода. Тренироваться негде, мы не можем загнать команду на искусственные поля. Информации о переносе тура у нас нет. Если бы перенесли, мы бы остались еще в Турции.

Понятно, что футболистам тяжело, потому что мы боимся травм, ведь серьезный перепад. Сейчас не только для нас, но и для всех будет сложно подготовить команду к играм.

Тренируемся сейчас на стадионе "Миная". Сегодня была две тренировки и мы сделали из поля болото. Люди, которые работают со стадионом, говорят, что подготовят его и мы сможем на нем играть. У нас нет такого снега, как во Львове или в Киеве", - сказал Кополовец.

Напомним, что "Минай" откроет весеннюю часть сезона домашним матчем 14-го тура УПЛ с "Львовом". Поединок состоится 13 февраля и начнется в 14:00.

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В статье: Михаил Кополовец ФК Минай
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Источник:
ТК Футбол

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