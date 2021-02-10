Болотников: Александрия отказывается платить за двух игроков. Приходится выбивать эти деньги через КДК

Директор по стратегическому развитию львовских " Карпат " Сергей Болотников заявил о том, что "Александрия" не рассчиталась с львовским клубом за переходы двух молодых игроков, имена которых не называются.

"Александрия" еще не рассчиталась с "Карпатами" за двух игроков. Нам даже пришлось идти в КДК, потому что "Александрия" отказывается платить за этих футболистов. Приходится выбивать эти деньги", - заявил Болотников.