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Болотников: Александрия отказывается платить за двух игроков. Приходится выбивать эти деньги через КДК
Директор по стратегическому развитию львовских "
"Александрия" еще не рассчиталась с "Карпатами" за двух игроков. Нам даже пришлось идти в КДК, потому что "Александрия" отказывается платить за этих футболистов. Приходится выбивать эти деньги", - заявил Болотников.
Ранее Болотников также заявил о том, что донецкий
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