  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Болотников: Александрия отказывается платить за двух игроков. Приходится выбивать эти деньги через КДК
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Болотников: Александрия отказывается платить за двух игроков. Приходится выбивать эти деньги через КДК

Премьер-лига
(1 голосов)
Болотников: Александрия отказывается платить за двух игроков. Приходится выбивать эти деньги через КДК
Новина українською

Директор по стратегическому развитию львовских "Карпат" Сергей Болотников заявил о том, что "Александрия" не рассчиталась с львовским клубом за переходы двух молодых игроков, имена которых не называются.

"Александрия" еще не рассчиталась с "Карпатами" за двух игроков. Нам даже пришлось идти в КДК, потому что "Александрия" отказывается платить за этих футболистов. Приходится выбивать эти деньги", - заявил Болотников.

Ранее Болотников также заявил о том, что донецкий "Шахтер" еще должен львовскому клубу некоторую сумму за трансфер форварда Густаво Бланко Лещука в турецкий "Антальяспор".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Александрия Карпаты (Львов) Сергей Болотников
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...