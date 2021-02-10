Белорусский новичок Колоса: Карамушка рассказывал, что Ковалевка – это такая маленькая Швейцария

Новичок " Колоса ", белорусский защитник Николай Золотов рассказал о том, как он очутился в ковалевском клубе.

– Как возник вариант с "Колосом"?

– Позвонил агент и сказал, что есть такой вариант. А я уже тогда собирался подписать контракт с минским "Динамо", вот-вот должен был ехать подписывать. Мне было очень приятно, что такой большой клуб хочет меня видеть в составе, но в последний момент пришлось позвонить и отказаться. Очень неудобно себя чувствовал при этом и сейчас еще раз хочу извиниться перед динамовцами, которые отнеслись с пониманием, когда я объяснил, что есть вариант за рубежом, и мне хотелось бы попробовать себя еще за пределами Беларуси. А серьезный интерес со стороны "Колоса" я действительно почувствовал, потому что и спортивный директор позвонил, а потом и главный тренер на следующее утро. Поэтому я собрался и сразу полетел на сборы в Турцию.

– "Колос" – достаточно новое имя даже в украинском футболе. Что-то знал об этой команде?

– Знал, что они играли в прошлом году в еврокубках, что один из тренеров (Сергей Кузнецов) – белорус. А еще Олег Карамушка, когда мы играли в "Витебске", рассказывал, что Ковалевка – это такая маленькая Швейцария. Там очень красиво и ухожено. Но я пока там еще не был, не видел стадиона, базы. Мы 3 февраля вернулись из Турции и до игры будем тренироваться в Киеве.