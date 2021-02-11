Где Каштру? Степаненко призывает привлечь футболистов к голосованию за лучшего тренера года

Опорный полузащитник " Шахтера " Тарас Степаненко высказал мнение в беседе с ТК Футбол, что при определении лучшего тренера года в УАФ должны прислушиваться к мнению футболистов.

Вот честно, я когда увидел эту информацию , очень удивился, как тренер, который выиграл чемпионат с рекордным отрывом, дошел до полуфинала Лиги Европы, может не попасть в номинацию? Вообще непонятно.

Там есть люди, которые ничего не выиграли в 2020 году. Некоторые только пришли. А оценивается же 2020-й, надо смотреть на его достижения, а не то, что, возможно, когда-то будет. Поэтому этот выбор несправедлив. Не знаю, кто выбирал, но футболистов не спрашивали. А стоило бы.