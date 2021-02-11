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В УПЛ рассказали, при каких условиях может быть перенесен матч Минай - Львов
Погода может внести коррективы
В эти выходные после зимнего перерыва должен возобновиться чемпионат Украины. Однако свои коррективы может внести погода – в ближайшие дни по всей стране ожидаются обильные снегопады и резкое снижение температуры. Особое беспокойство вызывает матч между "Минаем" и "Львовом", который должен состояться в Ужгороде. В интервью Футбол NEWS исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий прокомментировал возможную отмену поединка.
"На данный момент все хорошо, вопросов по проведению матчей не возникает. "Минай" провел соответствующие консультации с ведущими специалистами в вопросе подготовки полей. Главный вопрос по матчу - день за сутки до игры, ведь там обещают морозы. "Минай" взял специальный нагнетатель теплого воздуха, поле накрыто агропленкой. Если будет необходимость, они эти нагнетатели подключат и поле будет в порядке. Если температура будет ниже -15 градусов, официальные лица на месте будут принимать решение о проведении игры. Если одна из команд будет против, матч будет перенесен", сообщил Дикий.
Добавим, что матч запланирован на субботу, 13 февраля, начало игры в 14:00. После первого круга "Минай" расположился на 11-й строчке, набрав десять очков, "Львов" отстает на один балл.
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