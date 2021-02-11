  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. В УПЛ рассказали, при каких условиях может быть перенесен матч Минай - Львов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В УПЛ рассказали, при каких условиях может быть перенесен матч Минай - Львов

Премьер-лига
(1 голосов)

Погода может внести коррективы

В УПЛ рассказали, при каких условиях может быть перенесен матч Минай - Львов
Новина українською

В эти выходные после зимнего перерыва должен возобновиться чемпионат Украины. Однако свои коррективы может внести погода – в ближайшие дни по всей стране ожидаются обильные снегопады и резкое снижение температуры. Особое беспокойство вызывает матч между "Минаем" и "Львовом", который должен состояться в Ужгороде. В интервью Футбол NEWS исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий прокомментировал возможную отмену поединка.

"На данный момент все хорошо, вопросов по проведению матчей не возникает. "Минай" провел соответствующие консультации с ведущими специалистами в вопросе подготовки полей. Главный вопрос по матчу - день за сутки до игры, ведь там обещают морозы. "Минай" взял специальный нагнетатель теплого воздуха, поле накрыто агропленкой. Если будет необходимость, они эти нагнетатели подключат и поле будет в порядке. Если температура будет ниже -15 градусов, официальные лица на месте будут принимать решение о проведении игры. Если одна из команд будет против, матч будет перенесен", сообщил Дикий.

Добавим, что матч запланирован на субботу, 13 февраля, начало игры в 14:00. После первого круга "Минай" расположился на 11-й строчке, набрав десять очков, "Львов" отстает на один балл.

Читайте такжеМилевский: Где буду больше нужен тренеру - там и сыграю
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов УПЛ ФК Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол 1/2/3

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
dazo25
11.02.2021 в 11:54
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0
avatar
simargl (Чернигов)
11.02.2021 в 11:04
Футбол в -15 это жесть... как-то не очень подготовлен у нас климат для старта сезона в феврале.
Ответить
+1
-4
тутти-10 (Сумська область)
11.02.2021 в 11:21
Минулого року кліматично зима у нас так і не настала. Мабуть, орієнтувалися по минулій зимі. А цього року Євро, тому нехай грають тим паче. Підготовка до відбору на ЧС і участь у Євро - от головне на весну. А клуби потерплять. Пару ігор помісять багнюку. Чи по холоду побігають... Треба максимально позбутися переносів і триматися календара. Він же, мабуть, із тренерами збірної погоджувався у рамках підготовки ЗБУ
Ответить
+3
0
karpatoman (Львів)
11.02.2021 в 11:38
Найкращий варіант - проведення 3-4 турів УПЛ у Туреччині:)
0
0
Термит (Киев)
11.02.2021 в 11:50
А я вважаю, що у Криму!
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...