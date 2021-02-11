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Шахтер хочет провести матч с Колосом на НСК Олимпийский, Динамо - против

Премьер-лига
(1 голосов)

Через поединок ЛЕ

Шахтер хочет провести матч с Колосом на НСК Олимпийский, Динамо - против
Новина українською

Руководство "Шахтера" предложило президенту "Колоса" Андрею Засухе перенести матч 14 тура УПЛ (13 февраля в 17:00) на НСК "Олимпийский", сообщает Dinamo Kyiv Inside.

Однако против выступает руководство киевского "Динамо".

Основной мотивацией приема "Олимпика" на стадионе имени Лобановского было желание сохранить газон НСК "Олимпийский" перед четверговым матчем ЛЕ.

"Динамо" сыграет с донецким "Олимпиком" в субботу, 13 февраля. А уже в четверг, 18 февраля, у киевлян запланирована домашняя игра 1/16 Лиги Европы с бельгийским "Брюгге".

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В статье: Олимпик (Донецк) Лига Европы НСК Олимпийский Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) стадион Динамо им Валерия Лобановского Колос (Ковалевка)
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Комментарии (4)
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Просто Квашин (Харьков)
11.02.2021 в 12:18
Эти уроды угробили поле в Харькове - теперь хотят угробить на "Олимпийском".... Гнать их в шею с Киева !!!!
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таврия19752009 (симферополь)
11.02.2021 в 12:24
Да динамовцы они такие
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0
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Динамо-машина (Киев)
11.02.2021 в 12:11
Хитрые кроты, пусть пи*дуют в Коваливку на выездной матч!
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scorpius (Ck)
11.02.2021 в 11:53
А что там у Колоса с подогревом поля на домашнем стадионе?
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