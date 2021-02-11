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Шахтер хочет провести матч с Колосом на НСК Олимпийский, Динамо - против
Через поединок ЛЕ
Руководство "Шахтера" предложило президенту "Колоса" Андрею Засухе перенести матч 14 тура УПЛ (13 февраля в 17:00) на НСК "Олимпийский", сообщает Dinamo Kyiv Inside.
Однако против выступает руководство киевского "Динамо".
Основной мотивацией приема "Олимпика" на стадионе имени Лобановского было желание сохранить газон НСК "Олимпийский" перед четверговым матчем ЛЕ.
"Динамо" сыграет с донецким "Олимпиком" в субботу, 13 февраля. А уже в четверг, 18 февраля, у киевлян запланирована домашняя игра 1/16 Лиги Европы с бельгийским "Брюгге".
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