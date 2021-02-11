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Форвард Десны не понимает, как можно играть при температуре минус десять
Стоит ли переносить матчи из-за мороза?
В субботу, 13 февраля, стартует вторая часть чемпионата Украины. Открыть программу должен поединок команд, которые считаются главными претендентами на бронзу – "Заря" примет "Десну". В этот день в Запорожье прогнозируется -11 по Цельсию. Форвард "Десны" Денис Безбородько в интервью FootballHub заявил, что играть в таких условиях – не лучшая идея:
"В такую погоду играть – наказание для футболистов. Плюс когда еще не адаптирован к этим условиям, то очень-очень тяжело. Когда в старте выходишь играть, еще как-то нормально. Когда на замену - сидишь, окоченел, максимально холодно. Не знаешь, что с организмом происходит, ноги замерзшие. Наказание, считаю.
Ну как можно играть при минус 10, допустим? Минус 8, это нереально, честно. Я не жалуюсь ни в коем случае, но реально это получается какой-то антифутбол. Просто переносить, играть позже. Тем более с такой погодой, как сейчас в Украине, тяжело будет. Футболом назвать тяжело".
Добавим, что Денис Безбородько в первой части сезона выступал за "Александрию", в составе которой забил два гола в 11 матчах.
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