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Лучкевич до конца трансферного окна может перейти из Александрии

Премьер-лига
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Есть претендент

Лучкевич до конца трансферного окна может перейти из Александрии
Новина українською

Полузащитник, защитник правого фланга "Александрии" Валерий Лучкевич может перейти в "Днепр-1" до закрытия трансферного окна (2 марта), сообщили в ТаТоТаке.

Там есть нюансы, но если их удастся решить, то можно будет сказать, что "Днепр-1" полностью починил все свои пробелы.

В этом сезоне Валерий провел 13 матчей за "Александрию" (11 в УПЛ, 2 - в Кубке Украины). Забил 2 гола (по одному в каждом из соревнований). За команду Владимира Шарана Лучкевич выступает с 2019 года.

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В статье: Владимир Шаран ФК Александрия Валерий Лучкевич СК Днепр-1 ТаТоТаке трансфер Днепр-1
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Источник:
ТаТоТаке

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