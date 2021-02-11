Премьер-лига
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Лучкевич до конца трансферного окна может перейти из Александрии
Есть претендент
Полузащитник, защитник правого фланга "
Там есть нюансы, но если их удастся решить, то можно будет сказать, что "Днепр-1" полностью починил все свои пробелы.
В этом сезоне Валерий
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Источник:ТаТоТаке
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