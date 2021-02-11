Лучкевич до конца трансферного окна может перейти из Александрии

Полузащитник, защитник правого фланга " Александрии " Валерий Лучкевич может перейти в "Днепр-1" до закрытия трансферного окна (2 марта), сообщили в ТаТоТаке.

Там есть нюансы, но если их удастся решить, то можно будет сказать, что "Днепр-1" полностью починил все свои пробелы.

В этом сезоне Валерий провел 13 матчей за "Александрию" (11 в УПЛ, 2 - в Кубке Украины). Забил 2 гола (по одному в каждом из соревнований). За команду Владимира Шарана Лучкевич выступает с 2019 года.