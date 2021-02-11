Десна вернется в Украину последней из команд УПЛ – сразу в Запорожье

Черниговская " Десна ", учитывая снег в Украине, угадала с календарем сбора и осталась в Турции. В Украину команда Рябоконя вернется завтра, 12 февраля, сообщает ТК Футбол.

Приедут сразу в Запорожье, где в субботу, 13 февраля, состоится матч с "Зарей". Начало поединка в 14:00.

Новички команды определились с игровыми номерами. Денис Безбородько будет выступать под номером 20, Богдан Билошевский - 18 и Константин Дима - 6.