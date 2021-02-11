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Десна вернется в Украину последней из команд УПЛ – сразу в Запорожье
На матч с "Зарей"
Черниговская "
Приедут сразу в Запорожье, где в субботу, 13 февраля, состоится матч с "Зарей". Начало поединка в 14:00.
Новички команды определились с игровыми номерами. Денис Безбородько будет выступать под номером 20, Богдан Билошевский - 18 и Константин Дима - 6.
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Источник:Футбол News
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Віктор Бокасса (Betwmount)
11.02.2021 в 14:16
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