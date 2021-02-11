Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПФК Львов из-за снегопада был вынужден перебраться в Закарпатье
Но и там пришлось искать поле
ПФК "
Но где будут проходить тренировки - еще не решено. Сейчас в клубе экстренно ищут поля.
Кадровых потерь в команде нет.
Матч "Минай" - ПФК "Львов" состоится в субботу, 13 февраля. Начало поединка - в 14:00.
Читайте такжеСтало известно, где состоится матч Миная с ПФК Львов
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Футбол News
Популярное сейчас
- Элина Свитолина – Кори Гауфф. Онлайн текстовая трансляция матча Australian Open. Как это было
- Персональное Эльдорадо: как Жиньяк и Мексика нашли друг друга
- Бавария - УАНЛ Тигрес. Прогноз на финал клубного Чемпионата мира
- Вакула в Мариуполе попал в ДТП. Источник утверждает, что футболист управлял авто в нетрезвом состоянии
- Привык к морозам. Бразилец из Шахтера показал улов на зимней рыбалке. ФОТО
- Закрой рот, сучка. Конфликт звезды НБА и эффектной блондинки во время матча превратился в мем. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...