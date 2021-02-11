ПФК Львов из-за снегопада был вынужден перебраться в Закарпатье

ПФК " Львов " вынужденно продолжит подготовку к матчу 14 тура УПЛ с "Минаем" на Закарпатье. Из-за заснеженой базы и отсутствии тренировочных полей "горожане" уехали в город Берегово, там они будут базироваться до матча, сообщает ТК Футбол.

Но где будут проходить тренировки - еще не решено. Сейчас в клубе экстренно ищут поля.

Кадровых потерь в команде нет.

Матч "Минай" - ПФК "Львов" состоится в субботу, 13 февраля. Начало поединка - в 14:00.