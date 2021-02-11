Вратарь Шахтера: Погода? Главное, чтобы поле было хорошо расчищено

Анатолий Трубин, вратарь " Шахтера ", вчера высказался о готовности украинских стадионов к 14 туру Украинской Премьер-Лиги - первого после зимней паузы. Состоится он 13 и 14 февраля.

Я считаю, что погода хорошая. Нету сильного ветра; нет снега. И если поле расчищено, то тренировки приятные. А за день до того было холодно. Но если ты двигаешься и не останавливаешься - проблем нету.

Для меня главное, чтобы поле было подготовлено и хорошо расчищено. А так погода ... Мы же ничего с этим не сделаем.