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Вратарь Шахтера: Погода? Главное, чтобы поле было хорошо расчищено
Если холодно - надо двигаться и не останавливаться
Анатолий Трубин, вратарь "
Я считаю, что погода хорошая. Нету сильного ветра; нет снега. И если поле расчищено, то тренировки приятные. А за день до того было холодно. Но если ты двигаешься и не останавливаешься - проблем нету.
Для меня главное, чтобы поле было подготовлено и хорошо расчищено. А так погода ... Мы же ничего с этим не сделаем.
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Источник:Футбол News
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