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Вратарь Шахтера: Погода? Главное, чтобы поле было хорошо расчищено

Премьер-лига
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Если холодно - надо двигаться и не останавливаться

Вратарь Шахтера: Погода? Главное, чтобы поле было хорошо расчищено
Новина українською

Анатолий Трубин, вратарь "Шахтера", вчера высказался о готовности украинских стадионов к 14 туру Украинской Премьер-Лиги - первого после зимней паузы. Состоится он 13 и 14 февраля.

Я считаю, что погода хорошая. Нету сильного ветра; нет снега. И если поле расчищено, то тренировки приятные. А за день до того было холодно. Но если ты двигаешься и не останавливаешься - проблем нету.

Для меня главное, чтобы поле было подготовлено и хорошо расчищено. А так погода ... Мы же ничего с этим не сделаем.

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В статье: Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Источник:
Футбол News

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